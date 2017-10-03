وزير المالية يكشف بالأرقام نتائج الاصلاح الاقتصادي فى مصر حتى الآن

Advertisements

قام السيد عمرو الجارحي، والذي يشغل منصب وزير المالية فى مصر، بالإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي قد تم عقده اليوم الثلاثاء عن ارتفاع إجمالي المنح المقدمة إلى مصر في الفترة المالية الحالية والتي تتراوح ما بين العام المالي 2016 / 2017، حيث أكد على أنها ارتفعت بنسبة 340% وذلك مقارنة بما ورد في السجلات المالية بالعام الماضي، حيث سجلت المنح نحو 17.7 مليار جنيه.

من جهة أخرى قد كشف السيد الوزير فى تصريحاته الصحفية أنه بالنسبة إلى إيرادات الدولة قد شهدت ارتفاع ملحوظًا هذا العام حيث تمكنت من أن تسجل حوالي 659 مليارًا جنيه وذلك مقارنة بإيرادات الدولة التي قد وردت في السجلات العام الماضي 491.5 جنيه والتى تعادل نسبة نمو أكثر من 34%.

Advertisements

كما أكد السيد الوزير فى بيانه على أنه بالنسبة إلى فوائد أدوات الدين الحكومية والتي تقوم الحكومة وطرحها بالأسواق من المتوقع أن تصل خلال العام المالي الجاري إلى حوالي 410 مليار جنيه مصري، أما بالنسبة إلى حجم استثمارات الأجانب والمستخدمة ضمن أدوات الدين الحكومية قد ورد أنها منذ شهر نوفمبر 2016 وتحديدًا بعد قرار تحرير العملة المحلية فى مصر قد بلغت نحو 18 مليار دولار أمريكي وذلك عن الفترة التي استمرت حتى نهاية سبتمبر الماضى.

جدير بالذكر أن السيد الوزير قد أعلن عن ارتفاع حصيلة الضرائب المحققة هذا العام ضمن إيرادات الموازنة العامة للدولة والتي قد ارتفعت بنسبة 31.8% لتسجل 464.4 مليار جنيه مقارنة بما ورد عن العام المالي، أما عن إجمالي قيمة الإيرادات غير الضريبية قد ارتفعت بنسبة 30.6% حيث سجلت نحو 177 مليار جنيه، بينما من جهة أخرى قد ارتفعت قيمة بند المصروفات داخل الموازنة العامة للدولة في 30 يونيو 2017، وقد بلغت نحو 1.031.9 مليار جنيه وذلك مقارنة بما ورد في العام المالي الأسبق، والذي سجلت فيه مبلغ 817.8 مليار جنيه ليكون ارتفاعها قد بلغ نحو 26%.