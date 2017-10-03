الإمارات الأولى عربيا و سويسرا الأولى عالميا كأكثر الاقتصاديات منافسة على مستوى العالم

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تابع موقع مصر 365 المستوى الاقتصادي العالمي وترتيب الاقتصاديات من ناحية التنافسية، وقد تم الإعلان من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي عن الدول التي تحمل مؤشر عالي في التنافسية على مستوى العالم، وقد احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى الدول العربية، واحتلت المستوى السابع عشر على مستوى العالم.

والجدير بالذكر أن سويسرا قد احتلت المركز الأول على مستوى العالم من حيث التنافس الاقتصادي، وقد دخل هذا السباق 137 وتم ترتيبهم وفقا لقدرة كلا منهم على الحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل في كل القطاعات الذي من شأنه تغيير الاقتصاد ايجابا وإفادة المواطنين والبيئة.

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ويذكر أن ما يعتمد عليه المؤشر من أجل التصنيف هو عدة معايير وعددهم 12 معيار وهم: المؤسسات الموجودة في الاقتصاد، والبنية التحتية الأساسية في الدولة، ومدى تقدم المناخ الاقتصادي العام، وارتفاع مستوى الصحة، وارتفاع مستوى التعليم العالي في الدولة ومستوى التدريب الذي يحصل عليه العاملون في الاقتصاد، الكفاءة المتواجدة في سوق السلع والخدمات، الكفاءة في سوق العمل، مدى تطوير الأسواق المالية في الدولة، مدى الاستعداد التكنولوجي، حجم الأسواق، التطور في الأعمال، مقدار الابتكار.

ومن جهة اخرى فان سويسرا وفقا للمعايير هي أفضل دولة في العالم من جهة التنافسية الاقتصادية وقد حصلت على المركز الأول وفقا للمؤشر خلال الست سنين الماضية، وقد قامت بتسجيل أعلى الدرجات في كل المعايير التنافسية، حيث أن الاقتصاد السويسري من اكثر الانظمة مرونة حول العالم وكذلك سوق العمل بها قوي جدا، وايضا استوعب المواطنين السويسريين وشركات التكنولوجيا في الدولة لكل التكنولوجيا الجديدة يعتبر جيد جدا، وايضا يعتبر مستوى كلا من الصحة والتعليم عالي جدا، والشركات السويسرية لديها مستويات مرتفعة جدا من الابتكار والتطور.

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وفي المركز الثاني جاءت الولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك يعتبر أفضل أداء قد قامت بتسجيله على الإطلاق، وبعدها جاءت سنغافورة حيث انها قد حدث لها تراجع بالنسبة للمركز الذي حصلت عليه في العام الماضي وجاء ذلك بسبب انخفاض مستوى الاقتصاد الكلي فيها وقد حدث ذلك الانخفاض بسبب زيادة الدين الكلي في الاقتصاد العام السنغافوري.