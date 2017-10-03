أصول المصارف الوطنية الإماراتية 2.25 تريليون بنهاية أغسطس الماضى

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استطاعت المصارف الوطنية الاستحواذ على نسبة 86.04% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي حيث حققت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 5.3%، على رغم من تسجيل المصارف وهبوطا شهرياً بسيطا حوالى 0.5% مع نهاية أغسطس السابق، ووصلت إلى 2 تريليون و 253.5 مليار درهم بزيادة حوالى 0.7% فى الشهور الثمانية الأولى من عام 2017، نظير تريليونين و265.4 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو السابق، و2 تريليون و 238.3 مليار درهم مع ختام عام 2016.

بالنسبة لأصول المصارف الأجنبية التي تعمل بالدولة فقد حققت هبوطا شهرياً حوالى 0.8% وصلت إلى 365.5 مليار درهم فى آخر أغسطس نظير 368.3 مليار درهم فى أواخر شهر يوليو و375.3 مليار درهم مع انتهاء شهر ديسمبر السابق بهبوط سنوي حوالى 3.2%.

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وصل إجمالي استثمارات البنوك الوطنية إلى 275.2 مليار درهم فى آخر أغسطس نظير 274.4 مليار درهم فى نهاية شهر يوليو السابقين و حوالى 267.3 مليار درهم مع نهاية شهر ديسمبر بارتفاع سنوي بنسبة 8.8% ونمو شهري وصل 0.3%، حيث تم إضافة عدد من الاستثمارات الجديدة سنوية وصلت 22.2 مليار درهم بينما وصل إجمالي الاستثمارات من جانب البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 22 مليار درهم نظير 21.8 مليار درهم وع انتهاء شهر يوليو وحوالى 21.6 مليار درهم مع نهاية عام 2016 بنمو شهري 0.9% وزيادة سنوية حوالى 15.8% نظير 19 ملياراً آخر شهر أغسطس عام 2016.

على حسب المؤشرات المصرفية وفقا لنوعية المصارف”وطنية وأجنبية” لشهر اغسطس السابق 2017، التي قام المصرف المركزي أصدرها يوم أمس فإن إجمالي قيم الائتمان المصرفي الذي قدمه البنوك الوطنية وصل تريليوناً و392.5 مليار درهم واستولى على 88.19% من إجمالي الائتمان المصرفي العامل بالدولة نظير تريليون و408.3 مليارات درهم مع نهاية يوليو وتريليون و 378.9 مليار درهم فى آخر عام 2016، وحوالى تريليون و346.6 مليار درهم فى آخر شهر أغسطس عام 2016، بتراجع شهري 1.1% ونمو سنوي 3.4% بينما وصل إجمالي قيم الائتمان المصرفي الذي يقدمه البنوك الأجنبية التى تعمل بالدولة حوالى 186.5 مليار درهم نظير 186.3 مليار درهم فى أخر يوليو وحوالى 196.2 مليار درهم فى آخر ديسمبر السابقين بنمو شهري 0.1% وتراجع سنوي 7.6%.

كشفت الإحصاءات أن حجم استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم وصلت 12.1 مليار درهم نظير 12.1 مليار درهم مع ختام عام 2016، أما البنوك الأجنبية لم تستثمر في الأسهم مدة تزيد عن عامين، كما أوضحت الإحصائيات أن حجم القروض المصرفية للأشخاص التى تمنحها البنوك الوطنية وصل 300.9 مليار درهم اخر أغسطس نظير 319.8 مليار درهم في أخر يوليو السابقين وحوالى 314.3 مليار درهم مع ختام عام 2016 تراجع شهري 6.4% وانخفاض سنوي 3.1% .