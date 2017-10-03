مستشار سابق بـ النقد الدولي يكشف عن “خسائر فادحة” ستحدث لمصر يوم 6 أكتوبر

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قام المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، فخري الفقي، بالكشف عن مفاجأة مدوية من خلال أحدث تصريحاته الإعلامية عن وجود خسائر إقتصادية فادحة سوف تشهدها البلاد بسبب عطلة يوم 6 أكتوبر بوجه عام والذي قد قررت الحكومة بمنح المصريين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إجازة رسمية بديلة توافق يوم الخميس القادم.

جدير بالذكر أن السيد رئيس الوزراء قد أعلن مؤخرًا على أحدث قراراته بشأن إجازة يوم 6 أكتوبر حيث ورد أن هذا اليوم يوافق يوم الجمعة القادم وهو عطلة رسمية بالبلاد وعلى هذا قد قرر منح الموظفين يوم بديل له وهو يوم الخميس المقبل بعد إجازة رسمية بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، وعلى هذا جاءت تصريحات رئيس الوزراء المؤكدة على أن اليوم الواحد الذي يتم اعتباره إجازة في مصر يُكلف الدولة مبالغ طائلة حيث ورد أنه يكلفها نحو 25 مليار جنيه.

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من جهة أخرى قد أضاف الفقي فى أحدث تصريحاته التي قد أجراها من خلال مداخلة هاتفية تم بثها علي شاشة برنامج “مساء DMC”، حيث أجرتها مع سيادته الإعلامية الشهيرة إيمان الحصري، أنه على الرغم من أن يوم الإجازة هو من أجل احتفالات المصريين بنصر أكتوبر المجيد إلا أنه سوف يسبب خسارة كبيرة فى الاقتصاد المصري وبما أن انتصار 6 أكتوبر هو أحد أهم الأحداث التي يهتم بها المصريين في كل مكان ويسعون إلى الإستمتاع بها والشعور بمشاعر هذا اليوم العظيم وأنه سوف يوافق يوم الجمعة، فإنه قد تقرر أن يمنح المصريين العاملين بالدولة إجازات وسوف تكون يوم الخميس.

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وقد ورد أن بعض الموظفين فى الدولة يستغلون تلك الإجازة الرسمية في تنفيذ بعض الأمور المتعلقة بهم وقد يلجأ البعض إلى طلب يوم آخر إجازة حتى يكون له متسع من الوقت سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث قال رئيس الوزراء فى تصريحاته: “بياخدوا معاها يوم إجازة مرضية ، أو إجازة اعتيادية ، دي طبيعة الإنسان”، كما أوضح أنه بالنسبة إلى الموظفين في الخارج فإن الدولة تجبرهم على أخذ الإجازة بسبب شدة حبهم للعمل وعدم رغبتهم في أخذ قسط من الراحة.

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