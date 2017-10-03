الأربعاء موعد صرف معاشات بنك ناصر والبريد

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قامت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم بإصدار مجموعة من الأوامر التي تتعلق بالبدء في إجراءات صرف المعاشات التابعة لبنك ناصر والبريد، الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات التي تتعلق بصرف المعاشات كان من المقرر وفقا للجدول الزمني أن تبدأ في يوم الخميس الموافق الخامس من أكتوبر من عام 2017.

ولكن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت اليوم بإصدار قرار البدء في تلك الإجراءات يوم الأربعاء الموافق غدا الرابع من أكتوبر لعام 2017.

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الجدير بالذكر أن تلك التغييرات التي طرأت على الجدول الزمني الخاص بخطة صرف المعاشات قد جاء بناء على القرار الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بتحديد يوم الخميس القادم الموافق الخامس من أكتوبر كأجَازة رسمية لكافة القطاعات الحكومية والعاملين بها، وجاء هذا القرار بدلا من يوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر باعتبار أن يوم الجمعة أجَازة رسمية بدون أس مناسبات.

كما وأعلن رئيس الصندوق العام والخاص “سامي عبد الهادي” خلال مجموعة من التصريحات أن الهيئة العامة التابعة لإدارة البريد وكذلك بنك ناصر، قد نجحت خلال تلك الفترة من الانتهاء من إجراءات التنسيق والتي كان من المقرر أن تتم مع صندوقي التأمين الاجتماعي.

ويأتي هذا ضمن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها تلك الجهات و التي من خلالها صرف المعاشات التابعة للجهتين، وذلك وفقا للقرار الذي قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بإصداره والخاص بصرف المعاشات ابتداء من يوم الأربعاء بدلا من يوم الخميس.

وأضاف نائب رئيس بنك ناصر “شريف فاروق” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أن البنك سوف يتيح إمكانية صرف المعاشات ابتداء من يوم الثلاثاء ليلا وكذلك يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات من خلال الصرافات الآلية التابعة للبنك، هذا بجانب أنه يمكن الحصول على المعاشات من خلال كافة الصرافات الأخرى التابعة للبنوك وذلك من خلال شبكة 123.

كما أشار فاروق خلال التصريحات التي قام بها، أن مواعيد العمل في بنك ناصر يوم الأربعاء من المقرر أن تبدأ من الساعة السابعة صباحا وحتى انتهاء الموظفين من خدمة آخر عميل يتواجد في البنك.

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