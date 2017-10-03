“وثيقة حكومية” تستهدف زيادة إيرادات ضريبة الدخان والتبغ ب7 مليارات جنيه

Advertisements

ظهرت وثيقة عن الحكومة المصرية تكشف عن استهداف الدولة لزيادة الإيرادات من خلال الضريبة المدرجة على أسعار الدخان والسجائر بأنواعها المختلفة لتصل إجمالي هذه الضريبة حوالي سبعة مليارات جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثمائة وخمسة وتسعين مليون دولار أمريكي، وذلك في خلال السنة المالية الجارية 2017/ 2018.

وتابع موقع مصر 365 ما جاء في الوثيقة الحكومية التي تم نشرها من قبل وزارة المالية المصرية على الموقع الإلكتروني الخاص بها تحت مسمى “الإصدار الرابع من موازنة المواطن”، حيث أوضحت الوثيقة الحكومية أن الحكومة المصرية تعمل في الفترة الحالية على استهداف مراجعة “المعاملة الضريبية على الدخان والأنواع المختلفة من السجائر” وذلك بما تم تحقيقه من خلال تحصيل ضرائب إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي سبعة مليارات جنيه مصري أي بما يعادل نسبة 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

Advertisements

كما أوضحت الوثيقة الحكومية أن تحصيل إيرادات ضريبة الدخان والتبغ عموما خلال السنة المالية الجارية 2017/ 2018 تصل حوالي 54,545 مليار جنيه مصري.

وتقوم الحكومة المصرية بإدراج العديد من الخطوات الإصلاحية الاقتصادية منذ العام المالي لعام 2015/ 2016، في خطوة تهدف إلى إنعاش وتنمية الاقتصاد المصري.

حيث قامت الحكومة المصري بالعديد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية تأتي في بدايتها تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدواء، وزيادة أسعار الطاقة، ورفع الدعم عن الوقود، وإقرار العديد من القوانين الاستثمارية الجديدة للعمل على جذب المستثمر الأجنبي من الخارج للعمل في السوق المصرية، ومساعدة المستثمر المصري على المشاركة في تنمية اقتصادية حقيقية.

بالإضافة إلى إقرار قوانين الخدمة المدنية وإجراء العديد من التعديلات على “قانون ضرائب الدخل” والعمل على إقرار “قانون ضريبة القيمة المضافة”، كما حصل أيضا “قانون الإفلاس” على موافقة مبدئية من الحكومة المصرية.

والجدير بالذكر أن “الشركة الشرقية إيسترن كومباني” أو “الشرقية للدخان” التي تحتكر صناعة السجائر في جمهورية مصر العربية قامت برفع أسعار خمسة أنواع من السجائر ما بين نصف جنيه إلى اثنين جنيه وربع في شهر يوليو السابق لعام 2017، حيث تسجل الحصة التسويقية للشرقية للدخان حوالي سبعين في المئة من السوق المصرية مقابل ثلاثين في المئة فقط للشركات الأجنبية الأخرى.

أقرا المزيد الشرقية للدخان تعلن عن قيمة صافي أرباح الشركة خلال عام