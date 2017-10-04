الحكومة تثبت سعر الدولار الجمركي رغم انخفاضه في البنوك

Advertisements

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرار بتثبيت قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيه للشهر الثاني علي التوالي، ويعتبر الدولار الجمركي هو الدولار الذي يدفعه المستورد من رسوم خاصة بالعملة المحلية،وهذا يوازي الرسوم الدولاري التي يتم فرضها عليه في نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة المحتجزة داخل الجمارك، هذا وقد كانت وزارة المالية المصرية قامت بتخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيها بدلا من 16.25 وبالمقارنة بأسعار الشهور السابقة كان سعر الدولار الجمركي 17 جنيها ، وقد كانت قيمة الدولار الجمركي ثابتة قبل تعويم الجنيه وتحديد شكل رسمي من قبل المركزي المصري.

وقد صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور”صلاح فهمي” أن تخصيص سعر الدولار الجمركي يتوقف علي أسعار الدولار في البنوك خلال آخر ثلاثة أشهر وبعد ذلك يتم القسمة علي ثلاثة لكي يتم الحصول علي متوسط سعر للدولار وبعد ذلك تعلن وزارة المالية عن السعر الجديد للدولار الجمركي، وتثبيت وزارة المالية لسعر الدولار الجمركي عن 16 جنيه وهذا بناء علي متوسط الأسعار خلال آخر ثلاثة أشهر عند 16 جنيه وهذا بناء علي شهر يوليو، واغسطس، وسبتمبر وكل هذا لم ينخفض بالدرجة الكبيرة خلال الأشهر الأخيرة والتي تؤثر علي وزارة المالية وتجعلها تخفض الدولار الجمركي، وأوضح الدكتور صلاح فهمي أن تثبيت سعر الدولار الجمركي جاء في صالح المستوردين وهيئة الجمارك والمستهلك بدلا من لجوء الحكومة ووزارة المالية لرفع سعر الدولار الجمركي من جديد.

Advertisements

إقرأ ايضا: سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

وأكد بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه يجب تثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة 6 أشهر وأن عدم استقرار سعر الدولار الجمركي يؤثر بالسلب ويجب أن تتولى الدولة هذا الموضوع من خلال سياسة العرض والطلب امتثالا بسعر الدولار الرسمي ويجب أن لا تتدخل إلا عندما يزداد سعر الدولار إلى نسبة غير مقبولة، وتخفيض الحكومة المصرية إلى 16 جنيه في الشهر الماضي كان نتيجة لعدة ضغوط من جانب المستوردين، وقد استبعد رئيس شعبة المستوردين “أحمد شيحة”رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة عن حدوث أي تأثير في حالة انخفاض سعر الدولار الجمركي علي السلع المستوردة وأكد أن سعر الدولار الجمركي وهمي ولا يلبي طلبات المستوردين.