“البنوك” الخميس القادم أجَازة احتفالات “بعيد القوات المسلحة”

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تابع موقع مصر 365 قرار البنك المركزي المتضمن بتعطيل أعمال البنوك العاملة في سوق الصرافة المصرية وذلك خلال يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من شهر أكتوبر لعام 2017 ليكون إجازة رسمية بدل من السادس من أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية “بعيد القوات المسلحة” الذي يوافق يوم السادس من أكتوبر من كل عام.

وأوضح البنك المركزي المصري أن عودة البنوك إلى العمل رسميا لمزاولة أنشطتها المصرفية في السوق المصرية ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق الثامن من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017.

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كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار أيضا وزاري يتضمن الإعلان عن يوم الخميس الموافق الخامس من شهر أكتوبر الجاري يكون إجازة رسمية للبلاد لجميع العاملين في القطاع الحكومي ” مدفوعة الأجر” لجمع العاملين في وزارات ومؤسسات ومصالح وهيئات ووحدات إدارية تابعة للدولة بالإضافة إلى العاملين في القطاع العام، وقطاع الأعمال العام أيضا بدل من يوم السادس من أكتوبر الموافق يوم الجمعة بمناسبة احتفالات جمهورية مصر العربية بعيد القوات المسلحة.

والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تحتفل كل يوم الموافق السادس من شهر أكتوبر “بعيد القوات المسلحة” في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة على العدو الإسرائيلي الصهيوني حيث بدأت معركة التحرير المصرية بقواتها البواسل في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم السادس من شهر أكتوبر والعاشر من شهر رمضان، التي انتهت بانتصار القوات المصرية على إسرائيل في حرب تحرير سيناء واسترداد أراضيها من العدو الصهيوني.

حرب السادس من أكتوبر هي حرب شنتها القوات المصرية والسورية على إسرائيل في عام 1973، حيث قامت إسرائيل باحتلال شبه جزيرة سيناء من الدولة المصرية، وهضبة الجولان من الدولة السورية، بالإضافة إلى الضفة الغربية من دولة الأردن، بالإضافة إلى قطاع غزة، وبدأت الحرب في يوم السبت الموافق السادس من أكتوبر العاشر من رمضان لعام 1393 هجرية بالتعاون على إجراء هجومين مفاجئين للقوات الإسرائيلية أحدهما هجوم من قبل القوات المسلحة المصرية على جبهة سيناء المصرية المحتلة، والآخر من قبل قوات الجيش السوري على هضبة الجولان المحتلة، كما تعاون في هذه الحرب بعض من الدول العربية عن طريق الدعم العسكري أو الدعم الاقتصادي.

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