خبير يكشف عن زيادة غير مسبوقة فى أسعار البنزين في الفترة القادمة

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خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من خلال الخبير الاقتصادي الشهير سامح أبوعرايس، والذي يعمل خبير في شؤون البورصة مشيرة إلى وجود تغيرات محتملة فى الفترة القادمة بخصوص أسعار البنزين في مصر، حيث أشار الخبير في تصريحاته إلى أنه سوف تشهد الأسعار زيادة جديدة خلال الفترة المقبلة، ولكن من جهة أخرى ورد أنه سوف تختلف نسبة هذه الزيادة عن الارتفاعات السابقة والتي قد أعلنت عنها الحكومة فى المرات السابقة.

ورد في تصريحات الخبير الاقتصادي والذي قد قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه بالنسبة إلى السبب وراء زيادة أسعار البنزين في مصر فإنه يتوقع أن يشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاع بنسبة عالية بسبب الاتفاق الذي خرج مع صندوق النقد الدولي.

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كما أوضح الخبير أنه قد كان من ضمن الشروط الأساسية هي أن يتم تحرير أسعار البنزين فى مصر وهو الأمر الذي كان من المقرر أن يجعل سعر البنزين خاضع بشكل كبير إلى الأسعار العالمية بالإضافة إلى وجود تقلبات مستمرة في أسعار البترول، كما أشار في تصريحاته إلى أن أسعار الدولار وتعاملاتها أمام العملة المحلية الجنيه المصري.

جدير بالذكر أنه طبقًا تصريحات الخبير الاقتصادي فإن هذه العوامل من المقرر لها أن تؤثر في سعر الوقود ويترتب عليها ايضًا تعويم سعر البنزين في مصر بالإضافة إلى رفع يد الدولة بشكل كبير عن دعم المحروقات.

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وفى حال تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع سوف ترتفع أسعار البنزين في البلادبناءًا على زيادة الأسعار العالمية للبترول حيث جاء أنه قد ارتفع أسعار البنزين في وقت سابق ووصل سعر البرميل فيها إلى نحو 138 دولار، وأنه سوف يترتب علي هذا وجود زيادة جديدة لم تعرفها من قبل أسعار البنزين بوجه عام من قبل طبقًا لما ورد في بيان أبوعرايس والذي بني تصريحاته على تحليل بعض المؤشرات المالية الهامة، والتي قد صرحت بها المعطيات الاقتصادية الحالية داخل الأسواق بالإضافة إلى وجود اتفاقية صندوق النقد الدولي التي التزمت بها الحكومة من قبل.

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