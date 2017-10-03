بنك مصر يكشف عن سعر الدولار في مصر خلال الفترة القادمة

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خرجت بعض التصريحات الإقتصادية على لسان السيدة سهر الدماطي، والذي تعمل في منصب نائب رئيس بنك مصر، كاشفة عن سعر الدولار في مصر خلال الفترة القادمة، حيث جاء في أحدث تصريحات الدماطي الإقتصادية أنه بالنسبة إلى أن جميع المؤشرات داخل السوق المصري تؤكد على وجود انخفاض متوقع على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، والذي سوف يؤثر على باقي الأسعار بشكل عام بالإضافة إلى زيادة نسبة المعروض داخل الأسواق سواء كانت بالبنوك أو في المصارف الرسمية من العملة الصعبة الأجنبية في مصر.

من جهة أخرى ورد في تصريحات “نائب رئيس بنك مصر” الأخيرة، والتي قد كشف عنها خلال برنامج “مال وأعمال”، والذي يتم إذاعته على شاشة القناة الفضائية “إكسترا نيوز”، إن هناك عدد مختلف من الأسباب وراء عملية التضخم في البلاد والتي كان نتيجته تخفيض الدعم على السلع والخدمات وارتفاع الأسعار بوجه عام في كافة المجالات.

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جاء من ضمن هذه الأسباب أنه قد تم اتخاذ القرار بهذا الشأن من أجل خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، وقد أثرت هذه القرارات بشكل كبير على الأسعار حيث أعلنت الحكومة فى وقت سابق ارتفاع أسعار البنزين في مصر بكافة المحافظات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بوجه عام في السوق السوداء.

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جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى بنك مصر فإنه يعد من أشهر البنوك فى مصر نظرًا وعراقة تاريخه وقوة تعاملاته والتي قد ترتب عليها أن يستطيع البنك أن يحصل علي المركز الأول في الفترة الأخيرة في إدارة وترتيب القروض بالإضافة إلى تمويل المشروعات وقد تم ذلك وفقا لما جاء في تصنيف وكالة بلومبرج العالمية والتي قد أتت عن الربع الثالث لعام 2017.

كما كشف هذا التقييم أن بنك مصر قد تمكن من الحصول على المركز الأول في إطار تعاملاته في السوق المصرفية المصرية في هذا الصدد بالإضافة إلى أنه قد حصل على المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية في مجال تسويق و إدارة و ترتيب القروض المشتركة بالإضافة إلى تمويل المشروعات.

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