سعر الذهب الآن.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن، سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاع جديد على تعاملات البيع والشراء وسط استمرار ركود المعدن الأصفر وانخفاض مستوى مبيعاتها وتعاملاته مقارنة بما جاء من مؤشرات في نفس الوقت من العام الماضي، ويرجع أحد أهم الأسباب وراء الارتفاعات المتكررة في أسعار الذهب عدم استقرار الحالات الاقتصادية والسياسية سواء على الصعيد الداخلي أو المستوى العالمى.

ورد في تصريحات خبراء المال أن سعر الذهب اليوم مازال يشهد مزيد من الارتفاعات داخل محلات الصاغة، حيث أكد الخبراء في أحدث تصريحاتهم أنه بالنسبة إلى سعر الذهب الآن قد شهد مزيد من الارتفاع بلغ مقداره جنيه واحد مقارنة بما ورد من أسعار في ختام تعاملات يوم أمس.

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ورد أن أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت داخل الأسواق نحو 719.47 جنيه والذي يعادل عالميًا $40.87 دولار أمريكي، بينما بلغ سعر الذهب الآن عيار 22 قد سجلت داخل الأسواق نحو 659.52 جنيه والذي يعادل عالميًا $37.47 دولار، بينما جاء أن أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت داخل الأسواق نحو 629.56 جنيه والذي يعادل عالميًا $35.76 دولار، بينما بلغ أن أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت داخل الأسواق نحو 539.61 جنيه والذي يعادل عالميًا $30.65 دولار.

جدير بالذكر أن سعر الذهب فى مصر عيار 14 قد سجلت داخل الأسواق نحو 419.70 جنيه والذي يعادل عالميًا $23.84 دولار، بينما جاء أن سعر الذهب عيار 12 قد سجلت داخل الأسواق نحو 359.74 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.44 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 9 قد بلغت اليوم حوالي 269.80 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.33 دولار.

أما فيما يخص اسعار أوقية الذهب قد بلغت اليوم حوالي 22,376 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,271 دولار أمريكي، وعن اسعار جنيه الذهب قد بلغت اليوم حوالي 5,036 جنيه والذي يعادل عالميًا $286.11 دولار أمريكي، وعن اسعار كيلو الذهب قد بلغت اليوم حوالي 719,475 جنيه والذي يعادل عالميًا $40,871 دولار أمريكي.

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