فجوة العيد.. تتسبب بانخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض في مصر

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ورد أن أسعار الدواجن في مصر قد شهدت انخفاضاً كبيراً فى سعر الكيلو داخل الأسواق حيث أكد عدد من المنتجين أن سعر الدواجن مازال مستمر في الانخفاض بعد أن انخفض منذ عدة أيام بمقدار 5 جنيه، وهو الأمر الذي يعد صدمة كبيرة بالنسبة للتجار والمستهلكين لتستمر سلسلة الانخفاضات على أسعار الدواجن في مصر من جديد اليوم في تعاملات البيع والشراء.

خلال هذه الفترة، شهد سوق اللحوم البيضاء عدد من الانخفاضات نتيجة حالة الركود التي تشهدها الأسواق بعد دخول المدارس وتركيز المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية مما أثر بشكل كبي على تعاملات البيع في الدواجن بشكل عام ومشتقاتها كما انخفضت أسعار كرتونة البيض ايضًا على الرغم من التوقعات التي قد أشارت إلي أنها سوف تشهد ارتفاع ملحوظ في هذه الفترة بين المواطنين بسبب زيادة الإقبال عليها في تلك الفترة من العام.

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أرجع عدد من الخبراء أن السبب وراء انخفاض سعر الدواجن البيضاء هو الخروج من فترة موسم عيد “الأضحى المبارك” حيث تشهد هذه الفترة اقبال منقطع النظير علي شراء اللحوم الحمراء والماشية الحية وعزوف المواطنين عن شراء الدواجن ولكن مع دخول الأسرة المصرية إلى موسم جديد وهو موسم الدراسة استمرت حالة العزوف بين صفوف المواطنين مما ترتب عليه خسارة كبيرة بين صفوف المنتجين والمربين للدواجن في مصر.

وصل سعر الدواجن في مصر طبقًا لبعض التصريحات في بعض الأسواق بعد موجة التراجع من داخل المزارع في أخر تعاملاته ما بين 15.5 إلى 17 جنيهاً للكيلو، حيث جاء في أحدث تصريحات صادرة من قبل السيد عبد الخالق النويهي، والذي يعمل في منصب نائب رئيس جمعية الدواجن أن هذا التراجع في سعر الدواجن يعد السبب الرئيسي له “فجوة العيد”، والذي ترتب عليها انخفاض الطلب من قبل المواطنين نتج عنه تراجع أسعارها.

من جهة أخرى، ورد أن “النويهي” قد أكد في تصريحاته أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الدواجن في مصر مرة ثانية فى الفترة القادمة ليصل على اثرها سعر الدواجن إلى 25 جنيهاً للكيلو.

أما عن سعر الدواجن بالنسبة إلى المستهلك فقد جاء أنه قد وصل سعرها في بعض الأسواق ما بين 21 إلى 23 جنيهاً أما عن سعر كرتونة البيض فقد تراوح طبقًا لبعض التصريحات ما بين 39 و40 جنيهاً.

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