“البنك المركزي” يعلن عن طرح أذون خزانة لسد عجز الموازنة بـ 13.7 مليار جنيه

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قام البنك المركزي المصري، في مستهل تعاملاتها التي قد جرت صباح اليوم الأربعاء، بالإعلان عن طرحه خلال اليوم أذون خزانة جديدة بقيمة بلغت نحو 13.7 مليار جنيه وذلك سوف يكون نيابة عن وزارة المالية، وعن السبب وراء هذا الطرح الجديد أكد المركزي على أنه بسبب رغبة الحكومة في سد عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تدبير النفقات المطلوبة منها.

ورد في تصريحات المركزي أنه وفقا إلى البيانات الرسمية التي قد وردت إليه فإن قيمة الطرح الأول من هذه الأذون قد بلغت نحو 6 مليارات و750 مليون جنيه ومن المقرر أن يتم طرحها لأجل 182 يوما، بينما من جهة أخرى قد ورد أنه قد بلغت قيمة الطرح الثاني المقررة حوالي نحو 7 مليارات جنيه وعن مدتها جاء أنها سوف تكون لأجل 357 يوما.

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جدير بالذكر أنه سوف تلجأ الحكومة المصرية في هذه الفترة من العام إلى الاستدانة المحلية من اجل سد عجز الموازنة في الميزانية العامة للدولة عن طريق طرح أدوات دين والتي تتمثل في كلاً من “سندات وأذون خزانة”، كما ورد أنه تعد البنوك العامة في مصر هي أكثر المشترين في تلك الفترة لتلك الأدوات التي يتم طرحها من قبل البنك المركزي.

من جهة اخرى، ورد أنه قد تفاقمت الديون الداخلية لمصر في هذا العام طبقًا لبعض التصريحات الإقتصادية والمالية وذلك نتيجة الاعتماد في الفترة الأخيرة على الاستدانة المحلية بشكل كبير، كما ورد أنه قد بلغ إجمالي الدين المحلي حتى الآن بالنسبة إلى أجهزة الموازنة العامة للدولة طبقًا لتصريحات المركزي إلى نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه والذي بدوره يعادل نسبة 90.9% من قيمة إجمالي الناتج المحلي الذي تم الكشف عنها في نهاية شهر مارس 2017 وذلك جاء مقارنة بما ورد مع نهاية شهر يونيو 2016 والذي قد بلغ نحو تريليوني و 573 مليار جنيه والذي يعادل نسبة 95% من قيمة الناتج المحلي في البلاد.

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