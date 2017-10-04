“الاستثمار” تبحث الخطوات الدستورية اللازمة من أجل حصول مصر على قرض يقدر بمليار و500 مليون دولار

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صرحت الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية سحر نصر ، إن وزارة الاستثمار تبحث في الفترة الحالية مع كلا من البنك الدولى والبنك الإفريقى الحلول المطروحة من أجل تطوير التنمية ولذلك من أجل الحصول على الشريحة الثالثة الخاصة بـ القرض الممنوح من البنك الدولي والبنك الافريقي وقيمة هذا القرض تقدر بحوالي مليار و٥٠٠ مليون دولار أمريكي.

والجدير بالذكر أن الدكتورة سحر نصر قد أضافت خلال تصريحات صحفية لها قامت بالإدلاء بها على هامش ما قامت به الوزارة من توقيع برتكول من أجل التعاون مع المؤسسة المصرية الخاصة بعلاج مرض سرطان الثدى وذلك تم في مقر الوزارة في وسط البلد، وقال إن جمهورية مصر العربية سوف تقوم بالحصول على الشريحة الثالثة وذلك خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر القادم .

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ويذكر أن الوزيرة قد أوضحت خلال كلامها ،أن المجلس التنفيذي الموجود في البنك الدولي سوف يقوم بمناقشة منح مصر قروض تصل قيمته إلى حوالي مليار دولار وذلك سوف يتم بشريحة ثالثة من القرض الذي قيمته تبلغ حوالي ٣ مليارات دولار أمريكي، وقد حصلت جمهورية مصر العربية حتى الآن على كلا من الشريحة الاولي والشريحة الثانية وقيمة كل شريحة تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي .

وقد أكدت الدكتور سحر نصر على أن جمهورية مصر العربية يتوقف حصولها على الشريحة الثالثة على عدة عوامل ومنها سرعة اتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية من أجل ذلك.

وقد أشارت الدكتورة سحر نصر إلى أن القيمة التي تم تحديدها من أجل الشريحة الثالثة التي سوف تحصل عليها مصر من قبل القرض الممنوح من البنك الدولى قد تبلغ مليار دولار، وأن قيمة الشريحة الثالثة التي سوف تحصل عليها مصر من البنك الافريقى للتنمية سوف تبلغ ٥٠٠ مليون دولار.

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وقد قامت الدكتورة سحر نصر بالتأكيد على أن الاجتماع الذى تم عقد خلال أمس الثلاثاء في مقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وقد تضمن بحث كافة الإجراءات من أجل ضمان توقيع الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار وذلك من أجل ضمان الحصول عليها قبل أن ينتهي العام الجارى.