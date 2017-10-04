الأردن تشتري 50 ألف طن من القمح من شركة “نيبولون”

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تابع موقع مصر 365 أنباء ترددت عن تجار أوروبيون عن قيام دولة “الأردن” بشراء ما يقارب من خمسين ألف طن من قمح الطحين في مناقصة طرحت كمية القمح للبيع، وتم الإعلان عن فوز دولة الأردن بشراء كمية القمح التي تصل إلى خمسين ألف طن من قمح الطحين وتم اغلاق المناقصة اليوم الموافق يوم الأربعاء الرابع من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017.

وصرح تجار دولة الأردن عن حصولهم على مناقصة القمح التي تبلغ حوالي خمسين ألف طن قمح طحين بمبلغ يقدر بحوالي 229 دولار للطن شاملا تكاليف مصاريف الشحن، الذي سيتم إجراؤه في شهر فبراير القادم لعام 2018 وبالتحديد في النصف الثاني من شهر فبراير.

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ووردت أنباء على أن البائع كمية القمح التي تقدر بحوالي خمسين ألف طن من قمح الطحين هو شركة “نيبولون” وهي شركة عاملة في الدولة الأوكرانية.

وأوضح تجار دول الأردن أنهم قاموا بتقديم عرضين في المناقصة لشراء كميات القمح المدرجة في المناقصة حيث تم تقديم عرضين الأول بسعر 229 دولار للطن، ثم 234 دولار للطن شامل مصاريف الشحن.

وواجهت دولة الأردن صعوبة في شراء الحبوب المدرجة في المناقصات في الفترة الأخيرة حيث صرح التجار إن هناك نوع من “الضبابية التي تحيط بشروط مراقبة الجودة والسداد” التي أدت إلى تقليص دور تجار دولة الأردن في المشاركة في مناقصات الحبوب التي يتم إدراجها من قبل شركات تصدير الحبوب.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين العاملة في دولة الأردن أن مخزون الشعير والقمح بالإضافة إلى الكميات المتعاقد عليها ستعمل على تغطية احتياجات السوق الأردنية لمدة تتراوح من تسعة إلى اثنى عشر شهرا.

وأظهرت إحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن كميات القمح سواء كانت في المستودعات أو الكميات التي تم التعاقد عليها لتصل حوالي 965 ألف طن تعمل على تغطية استهلاك الأردن لمدة تصل إلى سنة كاملة في ظل البيانات الصادرة أن الاستهلاك الشهري من الحبوب في السوق الأردني يصل على ثمانين ألف طن أي ما يعادل 960 ألف طن في العام.

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