تقرير شامل عن حركة الدولار والعملات العربية والأجنبية والذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي

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اختلفت حركة التعاملات المالية خلال الفترة الماضية داخل البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي هذا الأسبوع 17.71 جنيه مصري، مقارنة بما ورد في الأسبوع الماضي حيث سجل نحو 17.73 جنيه، ليكون بذلك قد حقق انخفاضا مقداره 11%، بينما استقر سعر الدرهم الإماراتي إلى نحو 4.83 جنيه مقارنة بما ورد في الأسبوع الماضي، وعن سعر الريال السعودي فقد انخفض هذا الأسبوع بنسبة 21.% حيث سجل 4.73 جنيه مقارنة بما ورد في الأسبوع الماضي حيث سجل نحو 4.74 جنيه، وقد شهد الجنيه الإسترليني انخفض بمقدار 58% حيث سجل 23.90 جنيه مقارنة بسعر 24.04 جنيه فى الأسبوع الماضي، بينما سجلت عملة اليورو انخفاض ايضًا في تعاملاتها البنكية حيث سجل سعر اليورو نحو 4.73 جنيه مقارنة بـ 4.74 جنيه بانخفاض مقداره 1.08 %.

سعر الدولار الأمريكي:

وعن تحركات سعر الدولار في مصر خلال هذا الأسبوع ورد أنه من خلال حركة التداول التي جرت على الدولار داخل البنوك المصرية شهدت العملة الخضراء ارتفاع لأعلى سعر للبيع داخل البنك المصري الخليجي حيث سجل نحو 17.74 جنيه، بينما كان أقل سعر للبع في البنك الزراعي المصري حيث سجل نحو 17.58 جنيه، كما تمكن البنك المصري الخليجي من تسجيل أعلي سعر شراء بمقدار 17.64 جنيه، كما جاء أنه بالنسبة إلى أقل سعر شراء قد حدث داخل البنك الزراعي المصري حيث سجل سعر الدولار فيه نحو 17.58 جنيه، ليصل الفرق بين البيع والشراء إلى 10 قروش.

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سعر الدولار الجمركي:

جدير بالذكر أن السيد وزير المالية قد أعلن في مطلع الشهر الجاري عن أحدث قراراته المالية، والتي قد نشرتها صحيفة “رويترز”، حيث أعلن الوزير عن سعر الدولار الجمركي الجديد والذي تقرر التعامل به خلال شهر أكتوبر الجاري لمدة شهر كامل وقد بلغ مقداره نحو 16 جنيه مصري.

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سعر الذهب في مصر:

حالة من التذبذب شهدتها سوق الذهب في مصر حيث شهدت محلات الصاغة على مدار الأسبوع عدد من الارتفاعات والانخفاضات علي سعر جرام الذهب في تعاملات البيع والشراء، وقد سجل متوسط سعر الذهب في مصر عيار 21 حوالي 628 جنيه، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 541 جنيه، أما عن عيار 24 فقد سجل نحو 717 جنيه، وبالنسبة إلى سعر الجنيه الذهب فقد سجل نحو 50 24 جنيه.

الدين الخارجي لمصر:

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية المؤكدة على أنه قد ارتفع الدين الخارجي لمصر في نهاية شهر يونيو الماضي عن العام المالي 2016/ 2017 بواقع 41.6% ليسجل حوالي 79 مليار دولار أمريكي، طبقًا لما ورد في بيان البنك المركزي ليكون بذلك قد ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنحو 23.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بما ورد من أرقام عن العام الماضي، من جهة أخرى قد أشار البنك المركزي إلى أن الدين الخارجي لمصر مازال على الرغم من هذه الزيادة في الحدود الآمنة وفقًا إلى المعايير العالمية.

تأثر سعر الدولار بالسياسات الخارجية:

تأثر سعر الدولار بشكل كبير في تعاملاته خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، حيث حقق أكبر مكاسب له عالميا اسبوعية لعام 2017، بعد موجة هبوط حادة قد وقعت العملة الخضراء فريسة لها بداية من العام الجاري، حيث سجل مؤشر الدولار العالمي 93.076 وذلك في يوم 29 من شهر سبتمبر بعد هبوط كبير قد حققه في يوم 8 من نفس الشهر حيث سجل حوالي 91.352 ليصبح بهذا هو المعدل الأقل له على مدار عامين ونصف، من جهة أخرى، مازالت بعض الأصوات المشككة في قدرة الرئيس الأمريكي الحالي في أن يتمكن من تمرير خطته الضريبية من أعضاء الكونغرس، ومع ارتفاع أسعار السندات الأمريكية يتوقع عدد من الخبراء أن يشهد سعر الدولار مزيد من الارتفاعات على المدى القصير في الفترة القادمة.

حركة التداول في الأسواق:

مازالت الأسواق تشهد ارتفاع فى معدل التضخم، حيث ورد أن الؤشر قد وصل إلى نحو 31.92 % عن شهر أغسطس 2017، مقارنة بما ورد عن شهر يوليو حيث وصل معدل التضخم إلى نحو 23.95%، كما وصل معدل التضخم في عمليات البيع والشراء على الفاكهة والخضروات بنحو 29.89% عن شهر أغسطس، مقارنة بما جاء عن شهر يوليو بعد أن وصل إلى حوالي 23.45%.