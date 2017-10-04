“شركات الاتصالات” تستعد بمفاجأة جديدة للعملاء

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لم تمر سوى عدة أيام قليلة على ارتفاع أسعار كروت الشحن في مصر داخل شركات الاتصالات الأربعة حتي بدأت من جديد في إثارة فضول المواطنين، حيث بدأت الشركات في الإستعداد إلى طرح عدد من المفاجآت والعروض الجديدة من أجل امتصاص غضب المواطنين الذي قد ملأ الشوارع وعبروا عنه عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة في الأيام السابقة.

ورد في تصريحات السيد ايهاب سعيد، والذي يعمل في منصب رئيس شعبة الاتصالات التابعة إلى الغرف التجارية، أنه بالنسبة إلى أسعار كروت الشحن في مصر وعملية الإرتفاع التي قد كشفت عنها الشركات الأربعة بعد الإتفاق علي رفع السعر بقيمة 30%، من المقرر له أن يجبر هذه الشركات خلال الفترة القادمة على تقديم مزيد من العروض الجيدة والتي من المفترض أن تصب فى مصلحة المواطن وعن السبب وراء ذلك قد أكد على أن الشركات لا ترغب في أن يشعر العملاء بأن هذا الارتفاع في الأسعار يشكل عبء عليها.

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من جهة أخرى جاء في أحدث تصريحات السيد “سعيد” الصحفية، أن شركات الاتصالات قد بدأت بشكل فعلي في إعداد عدد من العروض الجديدة والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها للمواطنين خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى أن هذه الشركات من المقرر أن تقوم بطرح خدمة جديدة لعملائها واصة بعد ارتفاع الأسعار.

أكد رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحاته على أنه قريباً سوف يشهد السوق المصري المزيد من خدمات الاتصالات الجديدة والتي سوف يتم الإعلان عنها من قبل هذه الشركات في الوقت المناسب، ومن جهة أخرى، قد قامت شعبة الاتصالات مع مطلع الشهر الجاري بالتقدم برفع دعوة قضائية ضد شركات الاتصالات بعد رفع أسعار كروت الشحن فى مصر بكافة فئاتها وفي جميع الشركات بالإضافة إلى تقدم عدد من المهتمين بتقديم دعوات قضائية ضد هذه الشركات لنفس السبب ولكن لم تقوم الشركات بتغيير قرارها بعد أن كشفت عن تطبيقه رسميًا داخل الأسواق.

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