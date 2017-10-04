انفصال “كتالونيا” عن “إسبانيا” يخفض أداء البورصات الأوروبية

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تابع موقع مصر 365 انخفض البورصات الأوروبية اليوم الموافق الرابع من شهر أكتوبر لعام 2017، حيث سجل المؤشر الاقتصادي للأسهم في الدولة الإسبانية أكبر خسارة له عقب الاستفتاء الملزم لخروج بريطانيا من “الاتحاد الأوروبي” منذ عام مضى.

وتأثرت جميع البورصات الأوروبية اليوم وخسرت بسبب أزمة انفصال كتالونيا عن إسبانيا، حيث امتدت تأثير انفصال كتالونيا عن إسبانيا ليتم إلى جميع الدول الأوروبية وخصوصا إيطاليا.

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وأنهى مؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” من جلسة التداول مسجلاً انخفاضاً يصل حوالي 0,1%، كما هبط مؤشر “إيبكس للأسهم الأسبانية” في بورصة مدريد بواقع 2,9%.

كما هبطت أسهم جميع البنوك القائمة في كتالونيا منهم سهم “كايكسا بنك” و”بانكو ساباديل” بمعدل 5%، 5,7% .

وقام ملك إسبانيا “فيليب السادس” بتوجيه الاتهام إلى الزعماء السياسيين الذين تزعموا انفصال كتالونيا، كما وجه إليهم الاتهام بحطيم “مبادئ الديمقراطية”، كما أعلن زعيم كتالونيا أن المنطقة تعلن استقلالها عن الدولة الإسبانية خلال أيام قادمة، وهذا التعليق أدى إلى صعود في عوائد “السندات الحكومية الاسبانية”.

ومن أكثر المناطق التي تأثرت بانفصال كتالونيا هي دول إيطاليا حيث خسرت اليوم أسهم البنوك الإيطالية مع ارتفاع “عوائد السندات السيادية”، وأدى ذلك إلى هبوط سهم “بانكو بي بي إم” بنسبة 5,3%، أما سهم “يو بي آي بانكا” فقد انخفض بمعدل 3,8%.

كما انخفض مؤشر القطاع المصرفي منطقة اليورو بواقع 2,2% ليسجل بهذا الانخفاض أعلى خسارة تعرض لها القطاع المصرفي في منطقة اليورو، كما تراجع قطاع الطاقة في الدول الأوروبية بواقع 0.6%، متضرر من التوقعات المذكورة حول موجة صعود تستمر معظم الربع الثالث من العام الحالي 2017 لتستمر حتى نهاية هذا العام.

كما انخفض مؤشر داكس الألماني بواقع 0,5%، كما لقى مؤشر “داكس” دعم من مكاسب أسهم “شركات السيارات” بعد بيانات صادرة عن قطاع مبيعات السيارات في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، تؤدي إلى صعود “سهم فوكسفاجن” بنسبة 2,3%، كما صعد سهم “دايملر” بواقع 1,2%.

والجدير بالذكر أن ملك إسبانيا “فيليب السادس” أعلن عن رفضه لانفصال إقليم كتالونيا الإسباني، وصرح بالتزامه كملك “وحدة إسبانيا”، وصرح الملك الإسباني في حوار تلفزيوني قائلا “السلوك غير المسؤول لزعماء كتالونيا أدى إلى تقويض الوئام الاجتماعي في الإقليم، اليوم المجتمع الكتالوني ممزق ويعاني من الصراع”.

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