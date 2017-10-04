“وزير التجارة والصناعة” تطرح “المدينة النسيجية الثانية”

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صرح وزير التجارة والصناعة “طارق قابيل” عن طرح “المدينة النسيجية الثانية” القائمة في مدينة بدر بمساحة تبلغ حوالي مليون متر مربع، كما أوضح أنها ستضم حوالي مائة وثمانية وتسعين قطعة أرض، تشمل إدراج أنشطة صناعة الملابس الجاهزة، وصناعة الغزل والنسيج، بالإضافة إلى أعمال الصباغة.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات وزير التجارة والصناعة “طارق قابيل” بخصوص طرح “المدينة النسيجية الثانية”، على أن يتم طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمدينة النسيجية الثانية من قبل “الهيئة العامة للتنمية الصناعية” وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017، وسيستمر طرح كراسات الشروط والمواصفات إلى يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر.

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وأعلن طارق قابيل أن “المدينة النسيجية الأولى” حيث تم طرحها في “مدينة بدر” وذلك في شهر مارس السابق لعام 2017 حيث تم إقامتها على مساحة مليون متر مربع، كما تم الإنتهاء من إجراءات تخصيص المدينة عن طريق نظام القرعة العلنية على الوحدات القائمة في المدينة.

وأعلن طارق قابيل أن “الهيئة العامة للتنمية الصناعية” تقوم على طرح مجمع صناعي متخصص في الصناعات النسيجية المختلفة في مدينة بدر، وذلك خلال نهاية العام الحالي 2017، ليتم تلبية جميع احتياجات صغار المستثمرين في مجال الصناعات النسيجية في جمهورية مصر العربية.

كما أوضح طارق قابيل أن طرق الأراضي في المدينة النسيجية الثانية يأتي في إطار تخطيط “وزارة التجارة والصناعية” للعمل على توفير أراضي للاستثمار الصناعي تكون متكاملة المرافقة، ليتم إقامة مشروعات صناعية في المدن الصناعية الجديدة لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق تنمية صناعية شاملة، والعمل على تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة في جمهورية مصر العربية.

وصرح طارق قابيل أن تخصيص الأراضي في المدينة النسيجية الثانية إلى “الصناعات النسيجية المختلفة” مما يعكس اهتمام وزارة التجارة والصناعة بهذه القطاع الصناعي الحيوي، الذي يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من قبل الوزارة للعمل على تنميتها خلال عام 2020، حيث تستهدف وزارة التجارة والصناعة تطوير جميع الصناعات النسيجية من غزل ونسيج إلى صباغة الأقمشة ليتم تصنيعها في مجالات صناعة الملابس الجاهزة.

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