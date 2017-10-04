“الصناعات الهندسية” تعلن عن إقامة “صناع مصر” كل 6 أشهر

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية عن إقامة “معرض صناع مصر” بصفة دورية كل ستة أشهر بعد نجاح المعرض في سبتمبر السابق.

وصرح رئيس غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية “محمد المهندس” عن إقامة “معرض صناع مصر” باستمرار كل 6 أشهر، وأضاف أن المعرض يقام بصفة دورية كل ستة أشهر بعد النجاح الذي حققه المعرض الذي أقيم في شهر سبتمبر السابق.

Advertisements

وأوضح محمد المهندس أن معرض “صناع مصر” سيتم إقامته بصفة دورية ومستمرة من أجل تشجيع المنتجات المصنعة محلياً، وأضاف أن حوالي مائة وخمسة عشر شركة تابعة لقطاع الصناعات الهندسية قد شاركت في معرض “صناع مصر” في دورته الثالثة الذي أقيم في شهر سبتمبر السابق في الفترة ما بين الثالث عشر إلى السادس عشر، حيث تم إقامة معرض “صناع مصر” في أرض المعارض بمدينة نصر.

وأوضح محمد المهندس أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع المشاركين في المعرض من شركات هندسية وذلك للعمل على مناقشة جميع السلبيات والمعوقات التي واجهت معرض “صناع مصر” للعمل على تجنبها خلال المعرض القادم.

كما أشار محمد المهندس أنه سيتم تنظيم العديد من الزيارات التفقدية للمصانع المصرية القائمة في منطقة “برج العرب، وصعيد مصر، قطاع الدلتا” للعمل على خلق نوع من التكامل الصناعي والعمل على تحقيق تنمية صناعية شاملة وكاملة لصناعات القطاع الهندسي عموماً للعمل على تعميق التصنيع المحلي المصري الذي لا تقل كفاءته عن المنتج المستورد.

والجدير بالذكر أن غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية قد أطلق معرض صناع مصر في دورته الثالثة تحت شعار “بأيدي مصرية” وذلك للعمل على تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصناعية الهندسية العاملة في السوق المصرية، كما يتيح معرض “صناع مصر” على تبادل المعلومات والخبرات والأفكار اللازمة للعمل على تعميق الصناعات وتطويرها وكذلك إتاحة الفرصة لصغار المصنعين للتجمع في مكان واحد لدعم التكامل الصناعي المحلي المصري، حيث شارك في المعرض في دورته الثالثة حوالي تسعين شركة مصرية صناعية، وتم إقامة المعرض على مساحة تصل إلى ألف وخمسمائة متر، كما تم تخصيص جناح في “معرض صناع مصر” للصناعات متناهية الصغر، وذلك على نفقة غرفة الصناعات المصرية من منطلق دعم الدولة للصناعات المحلية.

أقرا المزيد “طارق حسانين” يعلن عام 2018 عام النهضة الصناعية المصرية