“جوجل” تطرح هاتف “بكسل 2” في 19 أكتوبر القادم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان شركة “جوجل” الأمريكية عن طرح هاتفها الحديث الذي يعد ثورة جديدة في مجال صناعة الهواتف الذكية الحديثة هو هاتف “بكسل 2” وهاتف “بكسل 2 إكس إل”، حيث سينافس الهاتف الجديد هاتف “آيفون 8” المدرج من قبل شركة “أبل” العالمية.

وأوضحت الجريدة البريطانية “الجارديان” أن شركة “جوجل” الأمريكية طرحت الهاتف الجديد “بكسل 2” في حجمين مختلفين وللهاتفين خصائص متشابهة من حيث الهيكل الخارجي المصنوع من مادة “الألومنيوم” بالإضافة إلى تشابه الهاتفين في عدم وجود فتحات عادية لسماعات الأذن.

Advertisements

كما طرحت شركة “جوجل” الأمريكية الهاتفين الحديثين “بكسل 2” وهاتف “بكسل 2 إكس إل” لهما ميزة جديدة وهي “مقاومة هذه الهواتف الذكية الحديثة للغبار والماء على حد سواء، بالإضافة إلى قدرة الهاتفين الحديثين على ميزة تعد جيدة وحديثة أيضا وهي تحمله للصدمات القوية.

وطرحت شركة “جوجل” الأمريكية أن الهاتف الحديث بطرازين “بكسل 2″ و”بكسل 2 إكس إل” سيتم طرحه بأسعار تبدأ من ستمائة وتسعة وأربعين دولار أمريكي، وحتى سعر ثمانمائة وتسعة وأربعين دولار أمريكي.

وتعتزم شركة “جوجل” الأمريكية على طرح الهواتف الجديدة “بكسل 2″ و”بكسل 2 إكس إل” في يوم التاسع عشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017، وأشارت شركة “جوجل” الأمريكية أنها تتوقع إقبال كبير على هواتفها الحديثة عند طرحها في الأسواق التجارية، كما أضافت أنها تتوقع إقبال كبير على هواتفها الحديثة قد يفوق هواتف شركة “آي فون” أو يقارب من مبيعاتها والإقبال على شراء هواتفها الحديثة.

وقامت شركة “جوجل” الأمريكية بطرح هواتفها الحديثة بمزايا ذكية عالية الاستخدام، حيث أن كاميرات الهواتف الحديثة ذات تقنية عالية تتميز بوضوح ونقاء الصورة، حيث أوضحت شركة “جوجل” الأمريكية هي الأفضل من جميع كاميرات الأجهزة المنافسة لهاتف “بكسل 2” وهاتف “بكسل 2 إكس إل”، حيث سيتم تدعيم الهواتف الحديثة بمعيار ip68 الذي يجعل الهواتف المطروحة مقاومة للماء والغبار، كما تم تزويد كاميرات الهواتف الحديثة بميزة “الصورة الإلكترونية EIS”.

وصرح موقع “بيزنس إنسايدر” أنه من المنتظر أن تقوم شركة “جوجل” الأمريكية بطرح الهاتف الجديد بحجمين مختلفة الأصغر بحجم 4,97 بوصة، والأكبر بشاشة 5,99 بوصة.

أقرا المزيد “أبل” الأمريكية تطرح “آيفون 8” للبيع يوم 22 سبتمبر الجاري