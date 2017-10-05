“شعبة الذهب” تكشف عن أبرز أسباب أرتفاع أسعار الذهب فى مصر

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جاء فى أحدث تصريحات صحفية صادرة عن السيد نادي نجيب والذي يعمل سكرتير عام شعبة الذهب التابعة إلى الغرف التجارية، أنه بالنسبة إلى السوق المصري مازال يشهد ركوداً كبيراً فى الآونة الأخيرة على عدد كبير من السلع والذي على رأسها المعدن الأصفر النفيس بالإضافة إلى المجوهرات.

تشهد الأسواق بوجه عام حالة من الانخفاض فى المبيعات خلال الفترة الجارية وعن السبب وراء ذلك أكد سكرتير الشعبة أنه يرجع إلى قلة العرض والطلب على كافة أعيرة الذهب الأصفر والمشغولات الذهبية، ومن ضمن الأسباب التي أثرت علي حركة البيع فى سوق الذهب عدم إقبال المواطنين فى جميع المحافظات على شراء الذهب الأصفر في ظل ارتفاع الأسعار فيه سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

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وقد أضاف السيد “نادي نجيب” في تصريحاته الصحفية الأخيرة، أنه بالنسبة إلى ارتفاع سعر الذهب الآن فى مصر كان السبب وراءه تأثره المباشر بسعر الدولار العالمي بالإضافة إلى تحرك سعر الأوقية العالمية باستمرار، كما أنه يتوقع أن يستمر سعر الذهب في الزيادة فى الفترة المقبلة بسبب وجود ضغوط قوية من خلال البيانات الأمريكية والتي بدورها قد عززت العديد من التوقعات لدى الخبراء المهتمين بالمعدن النفيس.

كما ورد أن ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام العالمية وخاصة الأمريكية منها قد كانت السبب وراء ارتفاع قيمة العملة الخضراء بالإضافة إلى زيادة عوائد السندات الأمريكية تشهد ارتفاع كبير في تلك الفترة.

جدير بالذكر أن السيد “نادي نجيب” قد أشار فى بيانه إلى أن سعر الذهب بوجه عام قد ارتفع في إطار المعاملات الفورية الخاصة به بشكل كبير وبنسبة 0.1% حتى وصل إلى نحو 1272.04 دولارا أمريكي وذلك عن الأوقية الواحدة، وقد جاءت هذه الأسعار نتيجة ختام جلسة التداول التي وقعت في السوق الأمريكي وكان ذلك نتيجة تخلي الدولار الأمريكي فى تلك الجلسة عن مكاسبه بالإضافة إلى أنه قد تراجعت عوائد السندات الأمريكية فيها بوجه عام.

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