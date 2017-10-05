سعر الذهب الآن فى مصر.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن، انخفضت أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات البيع والشراء التي قد جرت داخل سوق الذهب، حيث صرح عدد من خبراء المال أنه قد شهد سعر الذهب اليوم انخفاض جديد مقارنة بما ورد فى ختام تعاملات المعدن الأصفر يوم أمس، حيث انخفضت الأسعار بمقدار 2 جنيه، تتأثر أسعار الذهب فى مصر بما ورد من أسعار الذهب عالميا على كافة الأعيرة وتنخفض بعد الاعلان عن انخفاض سعر الأوقية خلال تعاملاتها التي جرت اليوم فى البورصة العالمية.

تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة انخفاض جديد لتستمر حالة التذبذب في الأسعار على المعدن الأصفر بعد أن شهد خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الارتفاعات والانخفاضات بوجه عام نتيجة التقلبات الخارجية السياسية وتغيرات أسعار الفائدة والتي قد أثرت علي سعر الدولار الذي قد تأثرت به المعادن النفيسة.

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وصلت اسعار الذهب داخل محلات الصاغة عيار 24 فى عمليات البيع والشراء إلى نحو 721.86 جنيه والذي يعادل عالميًا $41.02 دولار أمريكي، عن سعر الذهب اليوم عيار 22 قد سجل نحو 661.71 جنيه والذي يعادل عالميًا $37.60 دولار، بينما وصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 631.65 جنيه والذي يعادل عالميًا $35.89 دولار أمريكي

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 541.41 جنيه والذي يعادل عالميًا $30.76 دولار، أما عن سعر الذهب الآن عيار 14 قد سجل نحو 421.09 جنيه والذي يعادل عالميًا $23.93 دولار أمريكي، وعن سعر الذهب في مصر عيار 12 قد سجل نحو 360.93 جنيه والذي يعادل عالميًا $20.51 دولار، وفيما يخص سعر الذهب اليوم عيار 9 قد سجل نحو 270.70 جنيه والذي يعادل عالميًا $15.38 دولار أمريكي.

أما عن اسعار أوقية الذهب قد ورد أنها سجلت 22,450 جنيه والذي يعادل عالميًا $1,276 دولار، وبالنسبة إلى أسعار جنيه الذهب سجلت فى تعاملاتها نحو 5,053 جنيه والذي يعادل عالميًا $287.14 دولار أمريكي، وعن اسعار كيلو الذهب قد وصلت نحو 721,864 جنيه والذي يعادل عالميًا $41,019 دولار

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