مفاجأة جديدة تعلن عنها الإسكان بخصوص الوحدات السكنية لمحدودي الدخل

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أعلن رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية التابع لوزارة الإسكان، المهندس “هشام محمد درويش” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن وزارة الإسكان قد أعلنت عن الانتهاء من أعمال التشييد الخاصة بعدد وحدات سكنية حوالي 30 ألف وحدة سكنية تصل مساحتها إلى 90 متر مربع في تاريخ 30 يونيو لعام 2018.

وقد أضاف خلال التصريحات التي قام بها أن تلك الوحدات تقوم الوزارة بإعدادها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تتيحها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل من المواطنين.

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هذا كما أضاف رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية خلال التصريحات أن تكلفة تلك الوحدات التي أعلنت الوزارة عن موعد الانتهاء منها قد وصلت تكلفتها إلى 5 مليارات جنيه.

كما وقال درويش خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، أن تلك المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان في جميع المحافظات التابعة للبلاد تتم من خلال قطاع التشييد، حيث يتم تنفيذ المدن الجديدة التي تنشأها البلاد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتشييد المدن الجديدة في البلاد لتقليل الكثافة السكانية والتي تعاني منها المدن الحالية، والتي تتسبب في الكثير من المشكلات.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان الاجتماعي تقوم بإنشاء تلك الوحدات السكنية والتي يمكن من خلالها توفير ما يحتاجه الشباب من محدودي الدخل وحتى الأسر التابعة لتلك الطبقة، والتي تحتاج إلى وحدات سكنية كاملة التشطيب بأسعَار مناسبة للمواطنين.

وقد أكد رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية خلال التصريحات التي قام بها، أن تلك الوحدات التي تعدها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، يتكفل القطاع بإعدادها للمواطنين محدودي الدخل.

كما أعلن أيضا خلال التصريحات عن الموعد الذي تم تحديده من قبل الوزارة للانتهاء من تلك الإجراءات، وأيضا موعد طرح تلك الوحدات السكنية للمواطنين و اتَاحتها للحجز.

هذا وقد أكد خلال التصريحات التي قام بها عن كافة المميزات التي تتمتع بها الوحدات السكنية التي تم عرضها، هذا بجانب الأسعار والتي ستقوم الوزارة بطرح الوحدات وفقا لها، بجانب طرق الدفع التي تتيحها الوزارة للمواطنين.

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