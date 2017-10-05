مشروع سكن مصر يشهد إقبال كبير من المواطنين على حجز الوحدات السكنية

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يَتزاحم المواطنون خلال الفترة الحالية على كافة الفروع التابعة لبنك الإسكان والتعمير لحجز الشقق التي طرحتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية ضمن مشروع “سكن مصر”.

هذا وقد أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الاستمرار في تلقي طلبات الحجز على الرغم من أن اليوم يعتبر أجَازة رسمية، وجاء هذا القرار نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين على حجز الوحدات السكنية.

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وقام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الدكتور “مصطفى مدبولي” خلال التصريحات التي قام بها أنه بالرغم من اعتبار اليوم أجازة رسمية للبلاد، إلا أن فروع البنك مستمرة فِي تلقى طلبات حجز الوحدات السكنية ضمن مشروع “سكن مصر”

وأكمل الوزير خلال التصريحات التي قام بها، أنه نتيجة المطالب التي تقدم بها راغبي حجز الوحدات السكنية قد دفع رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان و التعمير إلى استمرار العمل غدا على الرغم من الإجازة الرسمية.

هذا بجانب الإعداد الكبيرة التي أقبلت خلال الأيام الثلاثة الماضية لحجز الوحدات السكنية، هذا بجانب الإعلان عن موعد انتهاء حجز الوحدات السكنية كما تم الإعلان عنه خلال كراسات الشروط التي يشتريها المواطنين.

وقد أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال التصريحات التي قام بها ارتفاع أعداد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية إلى 54354 حاجز، الأمر الذي يدل على ارتفاع أعداد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية خلال الثلاثة أيام الماضية بشكل كبير جدا.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان و التعمير “فتحي السباعي” أنه من المقرر أن يستمر العمل في الفروع التابعة لبنك الإسكان والتعمير يوم الخميس على الرغم من اعتبار اليوم أجازة رسمية للبلاد.

حيث من المقرر أن يتم الاستمرار في بيع كراسات الشروط للوحدات السكنية ابتداء من الثامنة والنصف في الصباح وحتى الخامسة مساء، ومن المقرر وفقا للتصريحات التي قام بها رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان و التعمير أن يكون العمل في البنك مقتصر على حجز الوحدات السكنية فقط، بحيث لا يتم إجراء أي تعاملات بنكية أخرى، هذا وفقا لما أكده رئيس مجلس إدارة البنك.

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