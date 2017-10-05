بداية من اليوم.. وقف إصدار دفاتر “توفير البريد” الورقية

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قامت الهيئة القومية للبريد المصري، بالإعلان عن أخر تصريحاتها المتعلقة بشأن دفاتر التوفير الورقية، حيث أعلنت الهيئة أنه بداية من اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2017، قد تقرر أن يتم وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية، من مكاتب البريد المختلفة كما هو معتاد فيها على أن يتم استبدالها فى الفترة القادمة ببطاقات إلكترونية.

جدير بالذكر أنه بعد نجاح التجربة الأخيرة التي قد أعلنت عنها هيئة البريد المصرية والخاصة بشأن تطبيق التعامل ببطاقات إلكترونية فى مكاتب البريد فى قطاعي الجيزة والقاهرة الكبرى، تقرر أن يتم البدء فى العمل على تطبيق نفس القرار على باقي المحافظات وفي كافة القطاعات بداية من شهر أكتوبر الجاري.

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أكدت التصريحات على أن قرار الهيئة سوف يطبق على الجميع فيما عدا حسابات القصر ومن في حكمها، حيث ورد فى شأنهم أن سوف تسري عليهم الإجراءات الحالية والتي يتم التعامل بها معهم حتى الآن.

من جهة أخرى، قد ورد فى تصريحات السيد عصام الصغير، والذي يعمل في منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، والتي قد أدلى بها اليوم، أنه بالنسبة إلى هيئة البريد قد بدأت فعليا في عملية التحول التدريجي لهذه البطاقات من أجل أن يتم استخدام هذه البطاقات الإلكترونية فى كلاً من محافظتي القاهرة والجيزة منذ شهر أغسطس الماضي.

كما أنه ورد بعد أن أثبتت التجربة نجاحها قررت هيئة البريد أن يتم اتخاذ قرار رسمي بشأن تعميمها على كافة محافظات مصر، وقد جاء هذا القرار بهذا الصدد من أجل أن يتم الإستفادة من مثل هذه العروض المميزة والتي يتم تقديمها إلى المواطنين حاملي تلك البطاقات.

وقد أضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا القرار الهام فى تاريخ الهيئة قد جاء ليواكب جهود الدولة الحالية والمستمرة والتي تهدف إلى زيادة الشفافية المالية والدمج المالي فى الاقتصاد، حيث يترتب علي هذا توفير مزيد من الخدمات للسادة للمواطنين بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوق من خلال بطاقات البريد الإلكترونية حيث يمكن للعملاء التعامل بها في عمليات البيع والشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية المنتشرة.

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