“قابيل” يطرح أراضي المرحلة الثانية “بمدينة الجلود بالروبيكي”

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تابع موقع مصر 365 تصريحات وزير التجارة والصناعة “طارق قابيل” بخصوص طرح الدفعة الأولى من الأراضي التابعة للمرحلة الثانية في مشروع “مدينة الجلود بالروبيكي”.

وأعلن المهندس “طارق قابيل” أن القيمة الإجمالية للأراضي المطروح في “مدينة الجلود بالروبيكي” في المرحلة الثانية تبلغ حوالي خمسة وثمانين ألف متر مربع، على أن يتم تخصيص هذه الأراضي للصناعات الجلدية ودباغة الجلود حيث تمثل هذه الأنشطة حوالي 30% من إجمالي المساحة أي ما يعادل مائتين وثمانين ألف متر مربع.

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وصرح “طارق قابيل” أنه في الوقت الجاري يتم تنفيذ “أعمال ترفيق المرحلة الثانية” التي تم البدء فيها منذ شهر يناير لعام 2017، ومن المقرر الانتهاء من هذه الأعمال في نهاية شهر مارس القادم لعام 2018، وأوضح الوزير أن المرحلة الثانية ستسمح بزيادة استيعاب المدينة لجميع التوسعات التي تطمح مصانع صناعة الجلود في إدراجها على مصانعهم، بالإضافة إلى إدراج صناعات تكميلية على صناعات الجلود لتحقيق الرؤية المتكاملة لصناعة الجلود التي تسعى وزارة التجارة والصناعة تحقيقها في “مدينة الجلود بالروبيكي” لتصبح تجمع صناعي كامل متكامل، يضم جميع مراحل صناعة الجلود بدءاً من صناعة الجلد الخام مرورا بأعمال الدباغة والتصنيع ليخرج في النهاية بصورة منتج نهائي صالح للبيع والتداول في الأسواق.

وأوضح “طارق قابيل” أن العمل يتم الآن في “مدينة الجلود بالروبيكي” وفق الخطة المدرجة من قبل “وزارة التجارة والصناعة” للعمل على إنجاز هذا المشروع الضخم القومي ليحدث نقلة نوعية كبيرة في صناعة الجلود في جمهورية مصر العربية.

وأشار “طارق قابيل” أن الوزارة تعمل على انتهاء جميع أعمال المنطقة الخدمية “بمدينة الجلود بالروبيكي” منها إدراج المحلات التجارية، ومركز للشرطة، بالإضافة على الانتهاء من إقامة وحدة المطافئ، وكذلك إقامة مركز صحي، مع وجود مطاعم ومحلات تجارية في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استكمال جميع الإنشاءات المخصصة للقواعد الخرسانية بجميع المنشآت والعمل على توصيل الخدمات اللازمة للمنطقة.

وأشار “طارق قابيل” أنه في الوقت الحالي تم الانتهاء من تخصيص مائة وستة عشر وحدة إنتاجية داخل “مدينة الجلود بالروبيكي” بإجمالي مساحة بنسبة 67% من مساحة المرحلة الأولى.

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