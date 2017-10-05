توقعات بإنخفاض اسعار الدواجن في مصر خلال الفترة القادمة

Advertisements

خرجت بعض التصريحات الإقتصادية من قبل السيد عبدالعزيز السيد، والذي يعمل فى منصب رئيس شعبة الدواجن التابعة إلى الغرف التجارية، إنه بالنسبة إلى أسعار الدواجن في مصر مازالت تسير علي نفس الوتيرة التي شهدتها فى الأيام القليلة الماضية حيث ورد أنه تشهد الأسواق المصرية انخفاضاً تدريجي ومستمر علي سعر كيلو الدواجن البيضاء خلال الفترة الجارية.

ورد فى تصريحات رئيس الشعبة الداجنة أنه قد سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزارع حوالي 17 جنيهاً، كما وصل سعر الكيلو منها بالنسبة للمستهلك فى بعض الاسواق المصرية المختلفة إلى حوالي 20 جنيه.

Advertisements

جدير بالذكر أنه قد انخفضت أسعار الدواجن في الفترة الاخيرة 5 جنيهات مرة واحدة وكانت هي الأولى فى تاريخ الدواجن في مصر، وقد رجح ‘السيد” في تصريحاته الصحفية التي قد تم الكشف عنها مؤخرًا أنه بالنسبة إلى هذا الانخفاض التدريجي في الأسعار قد جاء بشأن استمرار المواطنين في الإقبال على اللحوم الحمراء ومشتقاتها بالإضافة إلى الدخول فى موسم المدارس.

يعرف عن المواطنين فى مصر اهتمامهم بالدراسة أكثر من الغذاء وعلى هذا انصب المواطني على الحصول على الأدوات المدرسية وتوفير المستلزمات الدراسية الجديدة لأبنائهم الطلاب، مما ترتب علي ذلك خروج عدد من التوقعات من قبل الخبراء والمسؤولين بأن هناك انخفاض جديد على أسعار الدواجن في الفترة القادمة.

اقرأ ايضًا.. سعر الدواجن واللحوم في مصر جدول محدث بإستمرار.

Advertisements

حالة من الكساد شهدتها أسواق مصر على كافة السلع والمنتجات بالإضافة إلى الخدمات المقدمة والتي على رأسها جاء أسواق الدواجن والتي شهدت خلال الأيام الأخيرة عزوف كبير من قبل المواطنين بالأسواق، مما ترتب علي ذلك انخفاض أسعار الدواجن البيضاء بنسبة كبيرة وخروج عدد من المربين والمنتجين من هذه التجارة بسبب الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها.

يلجأ المهتمين بالدواجن فى هذه الفترة إلى تخفيض سعر الكيلو قدر المستطاع حتى يتمكنوا من التخلص من الكميات الموجودة لديهم بعد إنخفاض الطلب عليها بشكل كبير حتى يتمكنوا من توفير نفقات المزارع والعمال وتعويض تكاليف الإنتاج المستخدمة في تربية الدواجن بالإضافة إلى تغطية نفقات الطاقة وخاصة بعد ارتفاعها والسعي إلى شراء الأعلاف اللازمة من أجل إطعام الدواجن الموجودة حاليا بالمزارع.