“قابيل” يوجه “التمثيل التجاري بلبنان لحل أزمة مصدري المانجو المصريين

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تابع موقع مصر 365 شكاوى العديد من المصدرين المصريين إلى “وزارة التجارة والصناعة” بسبب إساءة استخدام “الشركة المصرية” ووكيلها القائم في الدولة اللبنانية من إساءة استخدام قرار “حق التفتيش على مزارع المانجو المصرية” حيث تم إعطاء هذا الحق لأحد الشركات المصرية للعمل على التأكد من تطبيق المزارع المصرية لنظام “الحجر الزراعي”.

وبناء على وجود الشكاوى من المصدرين قام وزير التجارة والصناعة المهندس “طارق قابيل” بتوجيه “جهاز التمثيل التجاري” في الدولة اللبنانية ليتم التعامل مع أزمة تصدير المانجو المصرية إلى الدولة اللبنانية.

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أوضح أحد أهم مصدري المانجو المصرية إلى الدولة اللبنانية “السيد وائل شبل” أن الشركة المصرية المكلفة بحق التفتيش على مزارع المانجو المصرية لضمان تطبيق قواعد “الحجر الزراعي” قد أساءت استخدام قرار “وزير الزراعة اللبناني” حيث أنها قامت بفرض رسوم تبلغ حوالي خمسين سنت على كيلو المانجو المصرية المصدر إلى الدولة اللبنانية، حيث يتم تحصيل هذه الرسوم دون أي حق أو إصدار سند قانوني بها، وهذا ما أدى إلى وجود أزمة في تصدير المانجو المصري إلى الدولة اللبنانية، وأصبحت المزارع المصرية المصدرة للمانجا لا تحقق أي ربح بل خسرت خسائر فادحة.

وأشار “السيد وائل شبل” إلى الدور الذي قام به السفير المصري في بيروت “نزيه النجاري”، وكذلك دور “مكتب التمثيل التجاري ببيروت” في التعامل مع أزمة مصدري المانجو المصرية إلى الدولة اللبنانية مما أدى إلى حل هذه المشكلة في وقت قياسي والعمل على توفير حوالي خمسة مليون دولار أمريكي لمصدري المانجو في الدولة المصرية، وإعادة تصدير المانجو المصرية إلى الدولة اللبنانية من جديد لتحقيق عائد يبلغ حوالي خمسة وعشرين مليون دولار لعام 2017، وأعرب “السيد وائل شبل” عن بالغ تقديره لاستجابة “وزير الزراعة اللبناني” لطلب مصدري المانجو المصريين.

ووجه عضو لجنة الزراعة التابعة للبرلمان المصري ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية “عبدالحميد الدمرداش” اشادته بالاهتمام الكبير للمهندس “طارق قابيل” لحل أزمة مصدري المانجو المصريين مع “مكتب التمثيل التجاري ببيروت” بطريقة تتناسب مع طبيعة السوق اللبناني، ووجه الشكر لوزير الزراعة اللبناني لتدخله فى حل أزمة مصدري المانجو المصريين.

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