شركة أرامكو السعودية تطرح للاكتتاب العام في النصف الثاني من عام 2018

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قال مسؤولون سعوديون كبار في موجودين في العاصمة الروسية موسكو خلال اليوم الخميس إن المملكة العربية السعودية تتوقع أن يتم التوقيع على سلسلة من اتفاقيات الاستثمار المشتركة مع روسيا.

والجدير بالذكر أن خطة تعويم نحو 5 في المئة من أسهم أرامكو وذلك خلال الطرح العام الأولي (إيبو) الخاص برؤية السعودية في 2030، وهي خطة إصلاحية واسعة النطاق لتنويع الاقتصاد السعودي بمجالات اخرى غير النفط، وهذه الخطة تحظى بدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر في منتدى الطاقة في الذي تم تنظيمه في موسكو “يجري العمل على إدراج شركة أرامكو السعودية في عام 2018″، وأضاف قائلا “سننظر إلى التقييم الخاص بالمستثمرين ونحن نواصل تحقيق تقدم يتعلق بتحديد التوقيت والمكان الخاص بالاكتتاب”.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، وهو أيضا رئيس شركة أرامكو، أن خلال يوم الخميس سيتم التقرير حول الاكتتاب العام الذي سيحدث في النصف الثاني من عام 2018، مشيرا إلى أن الإدراج يستخدم كعامل حفاز من اجل ان يتم انفتاح الاقتصاد السعودي.

وقال إنه سيتم الإعلان عن الاكتتاب العام للشركة “فى الوقت المناسب”، بينما شارك فى حلقة نقاش في منتدى الطاقة فى موسكو.

وقال الأمير محمد إن الاكتتاب العام، الذي يمكن أن يكون الأكبر في العالم، سيتم من خلاله تقدير قيمة أرامكو بحد أدنى 2 تريليون دولار ويمكن أن يرتفع إلى 100 مليار دولار، وسوف يتم استخدام الأموال التي يتم جمعها من البيع لتطوير قطاعات وصناعات أخرى في البلد.

ومن المقرر إدراج أسهم أرامكو في سوق الأسهم المحلية في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تبادل خارجي واحد على الأقل، وتعد نيويورك ولندن وهونج كونج من المتنافسين الرئيسيين في الاكتتاب.

وقال ناصر إن الحكومة السعودية ستقرر مكان الإدراج، وأنها لم تجر حاليا محادثات مع الشركات الروسية المشاركة فى الاكتتاب العام.

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والجدير بالذكر ان كلا من فليح وناصر يعد جزءا من زيارة رسمية لموسكو، ويذكر ان العاهل السعودي الملك سلمان موجود في روسيا في زيارة رسمية يقوم بها.