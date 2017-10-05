تفاصيل الحصول على قرض من بنك CIB بأقل عائد للموظفين وغير الموظفين

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يقوم بنك CIB بالإعلان عن فرصة ممتازة، حيث يقوم من خلالها بمنح المتعاملين لديه من أصحاب الأعمال الحرة أو حتى الموظفين الحكوميين مجموعة من المزايا المتعددة.

بحيث يمكن للشخص التقديم على قرض من البنك تتراوح قيمته من 5 آلاف إلى مليون جنيه، وقد قام البنك بتحديد سعر عائد متميز بجانب التأمين الذي يقوم البنك بتَقديمه للمتقدم والذي يستمر حتى انتهاء فترة سداد القرض.

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هذا بجانب أنه من المميزات التي قام البنك بالإعلان عنه، هي فترة السداد والتي تتمتع بمرونة تجعلها تمتد من عام إلى 10 أعوام، هذا بجانب الإمكانية التي أعدها البنك والتي يمكن من خلالها الاقتراض بضمان الشهادات والودائع.

ويمكن كذلك القيام بسداد أقساط القرض من خلال أفرع البنك المتعددة والتي تصل إلى أكثر من 160 فرع، هذا بجانب ماكينات الإيداع العديدة التي يوفرها البنك والتي تصل أعدادها إلى 80 ماكينة.

هذا ومن المقرر للحصول على تلك القروض التي يعرضها البنك تقديم مجموعة من المستندات و التي تشمل صورة من البطاقة الشخصية، بجانب إيصال حديث لفَاتورة الغاز أو الكهرباء أو الهاتف والتي لا يجب ان تكون من مدة تزيد عن الثلاثة أشهر.

هذا بجانب مجموعة من المستندات الأخرى التي يطلبها البنك وذلك للتعرف على قيمة الدخل الشهري للمتقدم على القرض وهي:

في حالة ما إذا كان الراتب يتم تحويله على البنك فإنه لا يتم تقديم أي من المستندات التالية.

أما في حالة ما إذا كان الراتب لا يتم تحويله على البنك فإن البنك يتقدم بطلب مجموعة من المستندات التي يمكن من خلالها التحقق من قيمة الدخل الشهري للمتقدم ، وكان من بين تلك المستندات الآتي:

يجب أن يقوم المتقدم بتقديم حوالي ثلاثة من الإشعارات التي يمكن من خلالها التعرف على مفردات المرتب أو خطاب من جهة العمل بتلك المفردات أو حتى صورة من كشف حساب بنكي للمتقدم عن فترة ال6 أشهر الأخيرة.

هذا بالنسبة للموظفين، أما بالنسبة للأشخاص من أصحاب المهن الحرة، فإنه يجب تقديم كشف حساب بنكي عن الشخص أو حتى اسم الشركة وذلك خلال فترة ال6 أشهر الأخيرة، البطاقة الضريبية الخاصة بالمتقدم أو حتى صورة من سجل تجاري والذي يجب ان يكون ساري.

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