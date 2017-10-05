“طارق عامر” أفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017

Advertisements

تابع موقع مصر 365 تصريحات مساعد صندوق النقد الدولي السابق “فخري الفقي” أن اختيار “طارق عامر” محافظ البنك المركزي المصري كأفضل محافظ بنك مركزي عربي خلال عام 2017.

حيث أشار “فخري الفقي” أنه تكريم “طارق عامر” لا يمثل تكريم شخصي له فقط، ولكن يعد تكريم لجمهورية مصر العربية ككل، وأشار الدكتور “فخري الفقي” أن طارق عامر قام بدور جوهر في منظومة “الإصلاح الاقتصادي” التي تنتهجها الحكومة المصرية في الفترة الحالية، وأوضح على قدرته على توفير “النقد الأجنبي” للعمل على إدراج المشروعات الكبرى القومية في جمهورية مصر العربية والتي اعتمدت عليا الدولة المصرية على “الشركات الأجنبية الخارجية”.

Advertisements

وأوضح فخري الفقي أن قرار “البنك المركزي المصري” قام بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من شهر نوفمبر في عام 2016، حيث كان من أبرز قرارات “طارق عامر” التي أدت إلى تعزيز موقفه في “صندوق النقد الدولي” وفي “مجتمع الاقتصاد الدولي” لما له من نتائج إيجابية في إطار الإصلاح الاقتصادي المنتهج في الدولة المصرية الحالية من توحيد سعر الصرف والعمل على القضاء على “السوق السوداء” للنقد الأجنبي دخل سوق المصرفي المصري.

وأوضح “فخري الفقي” أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” استعان بـ “طارق عامر” في العمل على قيادة البنك المركزي المصري ليساهم في خطة الإصلاح الاقتصادي المصري المدرجة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي”، وأضاف أن “المجتمع الدولي” ينظر إلى جمهورية مصر العربية بعين الاحترام إلا بعد نجاح الدولة المصرية في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي والمضي قدماً في تحقيقه.

وتم اختيار “اتحاد المصارف العربية” لمحافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” كأفضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي لعام 2017.

كما أشار البيان الصادر عن “اتحاد المصارف العربية” اليوم أنه سيتم تكريم “طارق عامر” على هامش “المؤتمر المصرفي العربي” الذي سيقام في لبنان فيما بين الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لعام 2017.

وحصل “طارق عامر” على لقب “أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط” في التصنيف الذي قامت على إعداده صحيفة “جلوبال ماركتس” الصادر عن الاجتماع السنوي “لصندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي”.

أقرا المزيد طارق عامر: أزمة النقد الأجنبى أصبحت تاريخ بلا عودة