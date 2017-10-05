“شرين الشواربي” تحرير سعر الصرف وراء تكريم “طارق عامر” كأفضل محافظ بنك مركزي

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تابع موقع مصر 365 التعليقات الواردة من قبل الاقتصاديين حول قرار اختيار “طارق عامر” محافظ البنك المركزي المصري أفضل محافظة بنك مركزي عربي خلال عام 2017، حيث صرحت وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة “شيرين الشواربي” أن قرار اختيار “طارق عامر” أفضل محافظ بنك مركزي عربي خلال عام 2017، بسبب قراره تحرير سعر الصرف “الجنيه المصري” في الثالث من شهر يونيو لعام 2016.

وأوضحت “شيرين الشواربي” أن “طارق عامر” قام باتخاذ العديد من الإجراءات في مجال الإصلاح الاقتصادي ومن أهمها تحرير سعر الصرف، والعمل على زيادة نسبة احتياطي النقد الأجنبي في جمهورية مصر العربية والعمل على استقرار سعر الصرف في سوق الصرافة المصرية.

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وأوضحت “شرين الشواربي” أن قرار “طارق عامر” عمل على تعزيز المناخ الاستثماري الحالي في الدولة المصرية بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبي والقضاء على “السوق السوداء” في الصرافة المصرية، وهذا ما تعمل المؤسسات الدولية على اعتباره من أساسيات الاقتصاد الصحيح، وأضاف أن هناك بعض القرارات السلبية التي أثرت بالسلب على الأحوال المعيشية للمواطن المصري وعملت على زيادة المعاناة والعبء على كاهل بعض من طبقات الشعب المصري.

واختار “اتحاد المصارف العربية” محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” أفضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي خلال العام الحالي 2017.

وصدر بيان عن “اتحاد المصارف العربية” اليوم أنه سيتم تكريم محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” على هامش “المؤتمر المصرفي العربي” الذي من المقرر إقامته في الدولة اللبنانية في يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر أكتوبر الحالي لعام 2017.

وقامت صحيفة “جلوبل ماركتس” بإعداد تقرير صادر عن الاجتماع السنوي لكل من “صندوق النقد الدولي” و”البنك الدولي”، أعلنت فيه حصول “طارق عامر” محافظ البنك المركزي المصري عن لقب أفضل محافظ بنك مركزي في منطقة دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2017.

والجدير بالذكر أن مساعد صندوق النقد الدولي السابق “فخري الفقي” أعلن عن اختيار محافظ البنك المركزي “طارق عامر” كأفضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي خلال عام 2017 ليس تكريم شخصي له فقط وإنما تكريم للدولة المصرية أيضا.

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