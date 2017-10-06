سعر الذهب الآن فى مصر.. انخفاض أسعار الذهب فى محلات الصاغة

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سعر الذهب الآن، انخفاض جديد قد طرأ على أسعار الذهب في مصر في إطار تعاملاته الصباحية التي قد جرت خلال اليوم الجمعة، حيث انخفض سعر المعدن الأصفر داخل محلات الصاغة بمقدار جنيها مقارنة بما ورد في ختام تعاملاته يوم أمس، ليستمر الذهب في رحلته المتذبذبة داخل محلات الصاغة وسوق الذهب نتيجة تأثره بتحركات أسعار الذهب العالمية.

انخفاض جديد طرأ على سعر الأونصة عالميًا، حيث صرح بعض الخبراء أن سعر الذهب اليوم قد انخفض من جديد وتراجع في تعاملاته مما أثر على حركة البيع والشراء وسعر الذهب اليوم عالميًا داخل الأسواق، وما زال هناك عدد من التوقيعات من قبل المهتمين بالمعدن النفيس والخبراء الاقتصاديين بأن الذهب لم يشأ أن يستقر سعر الجرام فيه عالميا أو محليا حتى الآن.

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ورد في تصريحات أصحاب محلات الصاغة أن أسعار الذهب في مصر والتي تحمل عيار 24 قد سجلت نحو 721.86 جنيه والذي تعادل عالميًا نحو $41.02 دولار، بينما ورد أن سعر الذهب في مصر عيار 22 قد سجل في تعاملات اليوم نحو 661.71 جنيه والذي تعادل عالميًا $37.60 دولار أمريكي، أما بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت نحو 631.65 جنيه والذي تعادل عالميًا نحو $35.89 دولار

وعن أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت نحو 541.41 جنيه والذي تعادل عالميًا $30.76 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب في مصر عيار 14 قد سجلت نحو 421.09 جنيه والذي تعادل عالميًا نحو $23.93 دولار أمريكي، وبالنسبة سعر الذهب الآن عيار 12 قد سجلت نحو 360.93 جنيه والذي تعادل عالميًا $20.51 دولار، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 9 قد سجلت نحو 270.70 جنيه والذي تعادل عالميًا نحو $15.38 دولار أمريكي.

من جهة أخرى، ورد أن اسعار أوقية الذهب والتي قد شهدت انخفاض جديد اليوم قد سجلت نحو 22,450 جنيه والذي تعادل عالميًا $1,276 دولار، أما عن اسعار جنيه الذهب قد سجلت نحو 5,053 جنيه والذي تعادل عالميًا نحو $287.14 دولار أمريكي، وبالنسبة عن اسعار كيلو الذهب قد سجلت نحو 721,864 جنيه والذي تعادل عالميًا $41,019 دولار.

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