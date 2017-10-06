تويوتا تقرر بناء مصنع جديد في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

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تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا بناء الجيل القادم من سيارة اوريس في مصنع السيارات الموجود في بريطانيا وجاء ذلك على افتراض أن الحكومة البريطانية سوف تؤمن اتفاقا يضمن هذا الأمر، وجاء ذلك وفقا لمصادر مطلعة من قبل وكالة رويترز الإخبارية العالمية.

ومن المقرر صدور القرار النهائي خلال نهاية هذا العام، وجاء ذلك وفقا للمصادر في وكالة رويتر اطلعت على وثيقة إحاطة حكومية بموجب طلب حرية المعلومات.

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وستبقى أوريس الجديدة واحدة من أكبر محطات السيارات في بريطانيا وتعمل على تأمين الآلاف من فرص العمل وتقديم تأييد قوي لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.

والجدير بالذكر ان تويوتا تبني الجيل الحالي من أوريس هاتشباكس في مصنع بورناستون، ومن المقرر أن ينتهي التصنيع في حوالي عام 2021، ولكن الشركات اتخاذ قرارات نموذجية جعلت المد تصل إلى ثلاث سنوات من اجل تنظيم سلاسل التوريد.

وقال أحد المصدرين المطلعين على هذه المسألة لوكالة رويترز: “لدى إدارة تويوتا في المملكة المتحدة افتراض مفاده أن المملكة المتحدة تحتفظ بالجيل القادم لأوريس لأنه من السابق لأوانه تحديد طبيعة العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي”.

واضاف المصدر “انهم يعتقدون انه ستكون هناك فترة انتقالية”، مشيرا الى ان الشركة من المحتمل ان تبني الجيل المقبل من اوريس في بريطانيا.

وقالت المصادر لرويترز إن مجلس إدارة تويوتا سيصدر القرار النهائي بنهاية العام وسوف يعلن عن الأمر بعد ذلك بوقت قصير، ورفضت تويوتا التعليق على الامر وفقا لوكالة رويترز الاخبارية.

وفي شهر مارس الماضي، قالت الشركة إنها ستستثمر حوالي 240 مليون جنيه استرليني “314 مليون دولار أمريكي” من أجل الوصول إلى منصة عالمية جديدة لبناء السيارات ولكنها لم تؤكد النماذج التي ستبنيها في المستقبل.

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ومن جهة أخرى تم نقل مذكرة إعلامية حكومية أعدت خلال زيارة وزير الخارجية في بريطانيا بوريس جونسون إلى اليابان وكان ذلك في وقت سابق من هذا العام، وقد نشرت وكالة رويترز العالمية هذه المذكرة حيث تم التصريح من خلالها أن “تويوتا قامت باستثمارات الآلات في بورناستون قبل اتخاذ قرارات نموذجية هذا العام