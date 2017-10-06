بالأرقام.. انخفاض سعر الذهب لأدنى مستوى له في شهرين

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سجلت تعاملات الذهب خلال اليوم أدني مستوي قد وصلت إليه خلال شهرين مع استمرارها على مدار الأيام الأخيرة في الإرتفاع والإنخفاض داخل نطاق ضيق اليوم الجمعة، وقد أتي هذا الانخفاض والتراجع على الرغم من تحرك الدولار الأمريكي ارتفاعه أعلى مستوياته طبقًا لما ورد من أرقام من قبل المسؤولين والاقتصاديين على مدار سبعة أسابيع.

أتت هذه المستويات الخاصة بحركة تداول الدولار و الذهب قبل بيانات الوظائف الأمريكية والتي كان منتظر صدورها اليوم، حيث ورد أنه بحلول تمام الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، لم تشهد المؤشرات أي تغيير على المعدن الأصفر في تعاملات السوق بوجه عام حيث استقر سعر الذهب فيها عند 1267.71 دولار أمريكي وذلك علي تعاملات “للأونصة”، ليصل إلى هذا المستوى بعدما بلغ أدنى مستوى قد وصل له منذ جلسة الـ 9 من شهر أغسطس.

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من جهة أخرى ورد أنه قد انخفض المعدن الأصفر طبقًا للمؤشرات المالية منذ مطلع الأسبوع الجاري بنسبة وصلت إلى 0.9 %، وعلى هذا يواصل الذهب في معاناته والوصول إلى رابع خسائره الأسبوعية طبقًا لتصريحات خبراء الذهب على التوالي، كما أعلن الخبراء أنه قد تراجع سعر الذهب في إطار تعاملاته المالية الخاصة بالعقود الأمريكية الآجلة والتي ورد أنها تسليم شهر ديسمبر كانون الأول بنسبة وصلت إلى 0.2% والتي تعادل 1270 دولارا أمريكي للأوقية الواحدة.

جدير بالذكر أنه قد ارتفعت أسعار الأسهم الآسيوية في الفترة الأخيرة لتسير فى نفس مسلك مكاسب وول ستريت، حيث جاء أنه قد لامس سعر الدولار الأمريكي أعلى مستوى قد وصل إليه على مدار أكثر من سبعة أسابيع مقارنة بما ورد من سلة العملات، لترتفع الآمال بأن يستطيع إحراز مزيد من التقدم خلال الفترة القادمة في الإصلاحات الضريبية الأمريكية، مع توقع بإعلان نتائج الوظائف الأمريكية الخاصة بشهر سبتمبر بعد تأخرها بسبب الإعصار إرما وهارفي.

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خرجت بعض التوقعات أن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يتم رفع أسعار الفائدة في خلال تعاملات شهر ديسمبر القادم داخل “البنك المركزي الأمريكي” لتكون المرة الثالثة هذا العام مما يؤثر بشكل كبير على أسعار الفائدة لأنه يزيد بهذا الإرتفاع من تكلفة الفرص البديلة على المعدن النفيس.