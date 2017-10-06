تعرف علي موعد قرعة مشروع وحدات”سكن مصر” بعد أن تم إغلاق باب الحجز

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قامت وزارة الإسكان بإغلاق باب الحجز في مشروع”سكن مصر” وأعلنت الوزارة أنه تم تحديد موعد إجراء القرعة الخاصة بالمشروع بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير وسوف يتم نشره خلال الأيام القادمة وموقع مصر 365 متابع معكم أخبار موعد القرعة العلنية ونتيجة القرعة ، ويذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلنت مؤخرا عن أخر موعد للتقديم في مشروع سكن مصر ، وأعلنت أيضا عن تفاصيل الحجز وموعده وتم طرح 40 ألف وحدة سكنية بمساحات تصل إلى 115 متر تشطيب كامل ومواقع متميزة تناسب جميع المواطنين أصحاب الدخول التي لا تتوافق مع شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وأعلنت أن مدة التسليم خلال 24 شهر، وأعلنت أن استمارات الحجز تم توفيرها في فروع بنك التعمير والإسكان.

هذا وقد أعلن بنك الإسكان والتعمير في وقت سابق أنه بدأ في استقبال العملاء الراغبين في سداد مبلغ جدية الحجز من يوم الأحد 10/9 واخر ميعاد لدفع مقدم الحجز الخميس 5/10، والاستمرار في بيع كراسات الشروط مستمر فى جميع فروع البنك، وقد أكد مدير التسويق ببنك التعمير والإسكان أن حجز وحدات سكن مصر بيع كراسات الشروط مستمر حتى الخامس من أكتوبر من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، وبالنسبة لأسعار الشقق كانت في مدينة السادس من أكتوبر مساحة 106 متر وحتي 118 متر تبدأ بسعر 3920-4050 و 4130 جنيه للمتر بمقدم حجز 40 ألف جنيه ، وفي القاهرة الجديدة مساحات 105 متر حتي 118 بأسعار 4740 ج و 4960 جنيهاً بمقدم 50 الف أما سعر المتر في مدينة العبور يبدأ بـ 3290 بمقدم حجز 40 ألف جنيه، وفي مدينة المنيا الجديدة يبدأ بـ 3400 ج ومدينة بدر يبدأ ب 3480 بمقدم حجز 40 ألف جنيه.

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ويذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعلنت أن نظام الحجز في مشروع”سكن مصر” سوف يكون بالقرعة العلنية وبالتقسيط لمدة تزيد عن 5 سنوات بنظام التمويل التقليدي الذي يتم العمل به في نظام الإسكان الاجتماعي المتوسط ويمكن التعامل بشكل مباشر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبدون أي فوائد وتصل مدة السداد إلى 5 سنوات، وأعلنت الوزارة أن أسعار الوحدات تبدأ من 2500 جنيه إلى 4000 جنيه للمتر الواحد علي حسب المدينة وموقع الوحدة ومن شروط العقد أن التسليم سوف يكون خلال 24 شهر.

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