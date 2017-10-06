المالية تشيد بدور الموظفين في مصلحة الضرائب في تحقيق حصيلة بقيمة 464 مليار جنيه

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أشار وزير المالية “عمرو الجارحي” خلال مجموعة من التصريحات إلى الأهمية الكبرى التي تشغلها الضرائب في البلاد، وأضاف أنها بمثابة العمود الفقري الذي تقوم عليه العديد من الأمور منها الدعم و الموازنة و الأجور وغيرها.

وقد ساهمت الجهود والآدَاء المتميز من قبل العاملين خلال الفترة الماضية في ارتفاع قيمة الحصيلة الضريبية بنحو 464 مليار جنيه خلال العام الحالي بعد أن كانت قيمتها العام الماضي نحو 352 مليار جنيه.

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كانت تلك التصريحات بعد اللقاءات التي تمت بين وزير المالية وبين مجموعة من القيادات التابعة لمصلحة الضرائب، وكانت هذه اللقاءات أحد الإجراءات التي قام بها الوزير سعيا وراء مناقشة التطورات التي تمت خلال الفترة الأخيرة في المصلحة، بجانب بحث طرق تحفيز العاملين في المصلحة.

وتسعى وزارة المالية خلال الفترة الحالية إلى توفير المناخ الجيد لكافة العاملين، والذي يمكن من خلاله الحصول على آداء جيد، الأمر الذي سيساهم في الحصول على قاعدة بيانات على درجة عالية من الدقة وتوفير الجهد و الوقت وكذلك إمكانية حصر كافة المستهدفين من الضرائب في البلد.

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وأضاف الجارحي أن مصلحة الضرائب قد نجحت خلال الفترة الأخيرة في تخطي النسبة المراد تحقيقها في فترة الربع الأول من العام الحالي، وقد جاء هذا من خلال الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة والتي قامت خلالها بربط الحصيلة الضريبية برَاتب العاملين، أي أنه كلما ارتفعت الحصيلة يرتفع الراتب.

وقد ساهم هذا بدرجة كبيرة في ارتفاع قيمة الحصيلة الضريبية، هذا بجانب الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية بالنسبة للعاملين في القطاع، كما وأضاف نائب وزير السياسات الضريبية أن اللقاءات التي تتم مع وزير المالية تأتي بهدف عرض المشكلات التي تواجه الموظفين.

ونظرا لأن نجاح أي منظمة يقوم على الجهد البشري بداخلها، فإنه من الطبيعي أن تقوم المؤسسة بتقديم الدعم الكامل لكافة العاملين فيها، كما أضاف أن السياسات التي تعمل المنظومة وفقا لها مدروسة على أكمل وجه بحيث يتم قياس النجاح فيها وفقا لما يجب أن يتم تطبيقه في المصلحة.

وأكمل نائب وزير المالية خلال التصريحات، أن مصلحة الضرائب قد نجحت خلال الفترة الأخيرة في تحقيق نجاح باهر، وأشاد بالدور الذي قام الموظفين بتقديمه في هذا النجاح.