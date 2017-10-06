تعرف علي راتب الموظف الأمريكي في الساعة الواحدة

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في أكبر دول العالم إقتصاديًا يعد العمل فيها وفكرة إيجاد وظيفة حلم للكثيرين من الشباب حول العالم، وقد صدر في أحدث التقارير الاقتصادية أنه قد ارتفع معدل نمو الأجور في الآونة الأخيرة وتحديدًا خلال الشهر الماضي داخل الولايات المتحدة ويعد هذا إشارة جيدة من قبل المتعاملين والراغبين في العمل في مثل هذه الدول الكبرى وخاصة بعد ارتفاع سقف توقعات مسار التضخم والتصريحات الصادرة بشأن ارتفاع معدل الفائدة وتوقعات البعض بارتفاع سعر الدولار الامريكى داخل أكبر اقتصاد في العالم بوجه عام فى الفترة المقبلة.

خرجت بعض التصريحات من وزارة العمل الأمريكية اليوم في أحدث تقاريرها الشهرية والتي قد صدرت عنها بهذا الصدد إنه بالنسبة إلى متوسط الأجور فى أمريكا قد ارتفعت بنسبة كبيرة في الاثني عشر شهرًا المنتهية حيث وصلت في سبتمبر الماضي إلى 2.9% وذلك مقارنة بنسبة 2.7% التي قد وردت خلال شهر أغسطس السابق.

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من جهة أخرى قد أظهر التقرير أنه بالنسبة إلى الرواتب على أساس شهري، قد ارتفعت بمقدار 12 سنتًا في خلال شهر سبتمبر ليكون بهذا قد بلغت الرواتب فى أكبر دول العالم قد وصلت إلى 26.55 دولار لكل ساعة، كما جاء في التقرير الشهري أنه قد استقر متوسط عدد ساعات العمل طبقًا للإحصائيات عند مستوى 34.4 ساعة أسبوعيًا في الولايات المتحدة وذلك خلال الشهر الماضي.

جدير بالذكر أنه قد أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة تراجع ملحوظ فى معدل البطالة داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث وصلت إلى حوالي 4.2% وذلك فى ختام شهر سبتمبر، ليكون بهذا قد سجل معدل البطالة فيها أدنى مستوى منذ عام 2000، على الرغم من التقارير تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد فقد حوالي 33 ألف وظيفة في الأيام القليلة الماضية بسبب الأعاصير التي قد اجتاحت البلاد وخلفت الكثير من الدمار والهلاك والخسائر التي قد قدرت بمليارات الدولارات والتي قد أثرت بعدد كبير من المناطق واضطر السكان إلى الهروب والنزوح من منازلهم.

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