وزارة المالية تعلن عن طرح أذون خزانة غدًا الأحد بـ 13.7 مليار جنيه

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أصدرت وزار المالية قرارها بشأن طرح أذون خزانة جديدة في الأسواق المصرية خلال تعاملاتها المقررة يوم غدًا الأحد، كما تقرر أن ينوب عنها في هذا الطرح البنك المركزى المصرى، حيث ورد أن المركزي سوف يقوم بطرح هذه الأوراق المالية نيابة عن وزارة المالية، والتي تتمثل في صورة أذون خزانة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 13.7 مليار جنيه.

ورد في تصريحات وزارة المالية أنه بالنسبة إلى الأذون من المقرر أن يتم طرحها على جزئين حيث تبلغ قيمة الطرح الأول من هذه الأذون لأجل لمدة وصلت إلى 91 يومًا، على أن تبلغ قيمة هذا الطرح نحو 6.7 مليار جنيه، أما من جهة أخرى ورد أنه بالنسبة إلى أذون خزانة التي جاءت في الطرح الثاني ومن المقرر أن تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات جنيه على أن تكون لأجل 266 يومًا.

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من جهة أخرى ورد في بيان المالية بخصوص الطرح الجديد أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة لهذا العام المالي وتحديدًا في نهايته طبقًا لأخر التصريحات المتعلقة بهذا الشأن إلى نحو 370 مليار جنيه، وعلى هذا بدأ البنك المركزي في طرح الأوراق المالية والتي تتمثل في أذون وسندات خزانة، بالإضافة إلى أدوات الدين الحكومية في الفترة الأخيرة نيابة عن وزارة المالية المصرية لكي يتمكن من تمويل هذا العجز.

يتم طرح الأذون والسندات داخل الأسواق المصرية كما تقوم وزارة المالية المصرية بالاستعانة ايضًا بالمساعدات المالية المقدمة من بعض الدول بالإضافة إلى المنح التي تم تقديمها على مدار الفترة الماضية من الدول العربية بالإضافة إلى الاتجاه إلى إضافة القروض الدولية إلى الموازنة من أجل سد العجز في الموازنة العامة للدولة.

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