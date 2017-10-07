سعر الذهب اليوم السبت في مصر.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب الآن داخل محلات الصاغة

Advertisements

سعر الذهب في مصر مازال يشهد تقلب ملحوظ في مستوى الأسعار، حيث ورد أن سعر الذهب الآن قد سجل في تعاملات البيع والشراء ارتفاع جديد مقارنة بما ورد من أسعار فى ختام تعاملات يوم أمس، وقد أعلن أصحاب محلات الصاغة أن سعر الذهب اليوم قد ارتفع بمقدار 4 جنيهات عن ختام تعاملاته المسائية يبدأ تداول المعدن الأصفر في بداية تعاملات الأسبوع الجديد الحالي بتسجيل أولى ارتفاعاته السوقية في مصر.

أكد خبراء المعدن الأصفر أن الذهب والذي يعد أحد أنواع المعدن النفيس بالبلاد واشهرهم مازال لم يشهد مرحلة الاستقرار حتى الآن حيث ارتفع سعر الذهب اليوم نتيجة لإرتفاع سعر الأونصة عالميا في مستهل التعاملات التي قد جرت اليوم السبت والذي يعد بداية الأسبوع المالي وتعاملاته ومازالت البورصة الأمريكية تشهد تقلب على متوسط الأسعار سواء مع الذهب أو الدولار الأمريكي والذي يؤثر في تعاملاتها بشكل كبير ومباشر.

Advertisements

قد جاء فى تصريحات خبراء المعدن النفيس وسوق المال أنه بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 24 قد سجلت اليوم حوالى 721.86 جنيه والذي يعادل نحو $41.02 دولار، أما عن سعر الذهب عيار 22 قد بلغ اليوم نحو 661.71 جنيه والذي يعادل نحو $37.60 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت اليوم حوالى 631.65 جنيه والذي يعادل نحو $35.89 دولار، أما بالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت اليوم حوالى 541.41 جنيه والذي يعادل نحو $30.76 دولار أمريكي.

جاء فى تعاملات سعر الذهب الآن عيار 14 قد بلغ نحو 421.09 جنيه والذي يعادل نحو $23.93 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 12 قد وصل إلى 360.93 جنيه والذي يعادل نحو $20.51 دولار، وبالنسبة إلى سعر الذهب في مصر عيار 9 270.70 جنيه والذي يعادل نحو $15.38 دولار.

أعلن خبراء المعدن الأصفر أن اسعار أوقية الذهب فى الأسواق قد سجلت حوالي 22,450 جنيه والذي يعادل نحو $1,276 دولار أمريكي، بينما سجلت اسعار جنيه الذهب في محلات الصاغة قد بلغت نحو 5,053 جنيه والذي يعادل نحو $287.14 دولار، وعن اسعار كيلو الذهب خلال تعاملات البيع والشراء قد بلغت نحو 721,864 جنيه والذي يعادل نحو $41,019 دولار.

اقرأ ايضًا.. سعر الذهب الآن داخل محلات الصاغة.. “جدول محدث لحظيًا”.