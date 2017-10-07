“مؤشر إكو بنك” يعلن عن تحقيق “الفرنك الإفريقي” أفضل أداء له خلال عام 2017

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حقق “الفرنك الإفريقي” الذي يعد عملة “الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا الإيموا” بالإضافة إلى أنها عملة “المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا سيماك” أفضل أداء له منذ بداية عام 2017، وذلك وفق لمؤشر “المصرف الإفريقي إكو بنك”.

حيث بدأ “الفرنك الإفريقي في “الإيموا” في الارتفاع من الرابع من سبتمبر عام 2017 بنسبة مئوية تصل إلى حوالي 14% مقابل الدولار، في حين ارتفاع مؤشر “سيماك” بنسبة تصل إلى 13% ليحتل بذلك “الفرنك الإفريقي” المركزين الثالث والثاني من حيث أدائه من شهر يناير 2017، كما أحتلت عملة موزمبيق “ميتيكال” المركز الأول حيث سجلت ارتفاع بنسبة مئوية تصل إلى 16% خلال نفس الفترة الزمنية.

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وأشارت مذكرة التحليل النقدي التي تم اعدادها من قبل “المصرف الإفريقي إكو بنك” منذ بداية شهر سبتمبر السابق حيث سجل “الفرنك الإفريقي” في منطقة سماك نمو بنسبة مئوية تصل إلى 1,5%، حيث أن “الفرنك الإفريقي” هو العملة الوحيدة في “إفريقيا جنوب الصحراء” التي ارتفع أدائها إلى نسبة مئوية تصل إلى 1% في هذه الفترة الزمنية.

حيث أصبح سعر “الفرنك الإفريقي” في منطقة “سيماك” و”الإيموا” يصرف مقابل الدولار الأمريكي ب550 فرنك أفريقي، حيث كان سابق يبادله بحوالي 660 فرنك أفريقي.

ويشير هذا الأداء إلى ارتباط العملتين مقابل “اليورو” على أساس “تكافؤ” بشكل ثابت بصرف النظر عن الأداء الاقتصادي للعملة، فإن تعزيز انخفاض قيمة “اليورو” مقابل “الدولار” يؤثر مباشرة على قيمة “الفرنك الإفريقي”.

وأوضحت المذكرة الاقتصادية على استمرار العمل على تعزيز مكانة “اليورو” في مواجهة “الدولار الأمريكي” منذ بداية عام 2017، بسبب عدم وجود أي آليات واضحة من قبل إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على خفض الدين الحكومي الأمريكي والإبقاء على عكس منحنى “البطالة”.

ورجح الخبراء العاملين في المجال الاقتصادي أن اقتصاديات الدول الإفريقية التي تتعامل “بالفرنك الإفريقي” ستشهد نسبة انخفاض في تكلفة وارداتها في العملة المحلية وتحسن ملحوظ في ميزان مدفوعاتها.

كما أعلن الخبراء الاقتصاديون العاملين في مصر “إكو بنك” أن الفرنك الإفريقي سيواصل تحسن أدائها مقابل الدولار الأمريكي إلى نهاية السنة المالية الحالية 2017.

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