الإسكان: نهاية الشهر الجاري موعد طرح الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة

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أعلن مساعد وزير الإسكان للشُؤن الفنية “خالد عباس” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن وزارة الإسكان ستقوم في نهاية الشهر الجاري بطرح الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا ومن المقرر أن تبدأ وزارة الإسكان في إجراءات الطرح خلال الفترة القادمة وذلك بعد الانتهاء من الزيارة التي سيقوم بها السيسي للعاصمة الإدارية، بحيث أنه سيتم طرح الوحدات مع نهاية الشهر الحالي في ظل الأسابيع القليلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من الزيارة التي سيقوم بها الرئيس.

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كما وأعلن أحد المصادر الحكومية خلال التصريحات أن وزارة الإسكان ستقوم خلال الفترة التي تم تحديدها بطرح الوحدات السكنية لجميع المواطنين، وذلك بدون كراسات شروط، بجانب أن من سبق له التقديم على مشروعي سكن مصر ودار مصر يتاح لهم الحصول على الوحدات.

وأضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن الوحدات السكنية ستكون متاحة للجميع من خلال استمارة بيانات، وذلك لمن يستطيع سداد ثمن الوحدة، هذا وبعد الارتفاعات الجنونية التي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، فإن لجنة التسعير التابعة لوزارة الإسكان ستقوم خلال الفترة القادمة بإعادة تسعير سعر المتر من الوحدات السكنية مرة أخرى خلال الفترة القادمة.

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هذا وقد أصاب شركات القطاع الخاص التي استحوذت على مئات الأفدنة ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الغضب بسبب تسريب معلومات عن أن سعر المتر في الوحدة لن يزيد عن 9 آلاف جنيه، الأمر الذي يشير إلى خسارة الشركات بسبب الارتفاعات التي طرأت على أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء.

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وجاء هذا بعد قرار الشركات بأن سعر الوحدة السكنية سوف يبدأ من 12 ألف جنيه، كما أن مساحة الوحدات السكنية من المقرر أن تبدأ من 120 متر إلى 180 متر، هذا يشير إلى وصول سعر الوحدة السكنية إلى 80 ألف جنيه إذا كانت مساحتها 120 متر.

هذا وأشار الصدر خلال التصريحات أن إجراءات التشطيب التي تمت في تلك الوحدات السكنية تلائم كافة الأذواق، و تتشابه كافة العمارات التي تم انشَائها في العاصمة الإدارية الجديدة أنها تتكون من بدروم ودور أرضي وعدد طوابق متتالية 6 أو 7 طوابق.