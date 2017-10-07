“إفرايكسيم بنك” يطرح 100 مليون دولار في “بورصة موريشيوس”

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “بنديكت اورامان” رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي “إفريكسيم بنك”، حيث صرح عن نجاح المصرف في إصدار السندات الدولارية في أسواق المال.

وأوضح “بنديكت اورامان” أن “بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي إفريكسيم بنك” قد تم طرح سندات دولارية في “بورصة موريشيوس بقيمة تصل حوالي مائة مليون دولار أمريكي من إجمالي مائة وسبعين مليون دولار مطروحة للاكتتاب.

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حيث أوضح “بنديكت اورامان” أن “بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي إفريكسيم بنك” قد إدراج ما يقارب من خمسة آلاف ورقة مالية على أن يكون سعر الورقة المالية في “سعرها الأولي” حوالي 4,3 دولار أمريكي بنسبة مئوية للنمو تصل حوالي 2,3%.

وأوضح “بنديكت اورامان” أن إصدار “بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي إفريكسيم بنك” للسندات المالية تحقق عوائد استثمارية كبرى تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى أسواق قارة إفريقيا وليس فقط في “بورصة موريشيوس” وحدها، حيث شمل الطرح حوالي ستة وأربعين دولة إفريقية أخرى من أعضاء “بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي إفريكسيم بنك”، وأكد أن تلك الطروحات الاستثمارات تتوافق مع استراتيجية البنك للعمل على الدخول إلى سوق قارة إفريقيا حتى عام 2021.

وأشار “بنديكت اورامان” أن الطروحات الاستثمارات التي تم إدراجها من قبل “بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي إفريكسيم بنك” ستعمل على تمويل النشاط الاقتصادي داخل قارة إفريقيا، كما تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى أسواق قارة إفريقيا ومع العمل على تقليل مخاطر العملة.

وأوضح”بنديكت اورامان” أن تدعيم حركة التجارة البينية في القارة الإفريقية وتنويع الأدوات المالية ستعمل على جذب مزيد من الاستثمارات داخل القارة الإفريقية.

والجدير بالذكر أن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير إفريكسيم بنك يمتلك محفظة للمشروعات القائمة في جمهورية مصر العربية تصل إلى حولاي 5,2 مليار دولار أمريكية، منها حوالي أربعة ونصف مليار دولار تم تمويلها بالفعل، حيث يبلغ إجمالي تمويلات “إفريكسيم بنك” في الدولة المصرية منذ بداية عمله حوالي 9,6 مليار دولار أمريكي، كما أن علاقة “إفريكسيم بنك” في السوق المحلية المصرفية قوية وجيدة جداَّ، حيث أوضح “بنديكت اورامان” أن السوق المصرية تعتبر على الطريق الصحيح للإصلاح وتعد سوق جيدة للاستثمارات.

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