أرخص عشرة أسواق شعبية في مصر تعرف عليهم

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تتجه الأهالي والمواطنين بصورة عامة إلى شراء المنتجات والسلع التي يرغبون بها من الأسواق الشعبية، فهي تختلف تماما عن المحلات الأخرى مقارنة بالأسعار الباهظة والعالية بها، بالرغم من وجود العديد من المولات بجانب المحلات الكبيرة المتواجدة في وسط القاهرة وغيرها من المحافظات، لكن هناك رونق خاص لهذه الأسواق كما أنها تتميز بانخفاض أسعارها واحتوائها على الكثير من السلع المختلفة، ففى بعض الأحيان تتجه الطبقة الفوق المتوسطة إلى هذه الأسواق ومن خلال موقعنا مصر 365 رصدنا أرخص عشرة أسواق شعبية تتواجد فى جمهورية مصر العربية.

فكل سوق يتميز بطابع خاص ويشتهر بسلع معينة تختلف من سوق إلى آخر، فيجعل هذا الاختلاف إقبال على نوعية السلع المتواجدة بكل سوق من الأسواق العشرة هيا نتعرف عليهم.

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“خان الخليلي” يشتهر هذا السوق بوجود المشغولات الذهبية والهدايا التذكارية المميزة، فالكثير يتوجهون إلى هذا السوق عند الرغبة في شراء الذهب حيث أنه أرخص في أسعار الذهب بالمقارنة مع المحلات الأخرى.

“الغورية” هي أحد الأسواق الشعبية التي تتميز الأقمشة والستائر كما أنه توجد به جميع المفروشات التي تحتاجها كل عروس وتختلف أسعارها عن باقى المحلات حيث أنها أرخص في الأسعار.

” الموسكي” يتميز هذا السوق بأنه يحتوي على العديد من السلع المختلفة المطلوبة حيث أنه يتواجد به الملابس المختلفة و النجف والمصابيح كما أنه يحتوي على لعب الأطفال والتي تكون بأسعار رخيصة عن مختلف المحلات.

” وكالة البلح” يعتبر هذا السوق الأشهر لكافة الطبقات فهو يحتوي على كافة المستلزمات المنزلية كما يتواجد به أنواع مختلفة من الأقمشة مثل الجبير والدانتيل والساتان ، ويتميز هذا السوق عن غيره بأنه يتواجد به الحمامات القديمة مثل حمام التلات و عوكل وتختص هذه الحمامات بأن السيدات والرجال يقومون بالذهاب إليها الاهتمام بنظافتهم الشخصية.

“شارع عبد العزيز” هو سوق يختص ببيع الأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها بأسعار أرخص من المحلات والتوكيلات وأيضا به كافة الأكسسوارات الخاصة بالهاتف المحمول.

” منطقة المناصرة” فإنها من الأسواق التي تباع بها الأثاث والمستلزمات الخشبية للمنازل والتي يتوجه إليها الكثيرين فيمن يرغبون بشراء الأثاث.

“العتبة” تعتبر من الأسواق التل لها صيت كبير ليس في القاهرة فقط بل فى كافة المحافظات حيث أنها تعتبر المقصد الأول لتجار الجملة في الجمهورية.

“أبو النمرس” بمحافظة الجيزة، هي من الأسواق التي يتم بيع الأجهزة الكهربائية بها وكافة المستلزمات التي تكون رئيسية في تأسيس منزل جديد.

“منطقة شق التعبان” تقع هذه المنطقة بالقرب من المعادي، وهي من أشهر الأسواق في مصر والعالم العربي المتخصصة بتجارة الرخام والجرانيت حيث يتوافد إليها عدد كبير من المصريين وغير المصريين وهي تقوم بتصدير الرخام للدول العربية.

“سوق العبور” فهو سوق متخصص في الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك فإن هذا السوق هو الذي يقوم بتوزيع الخضروات والفاكهة على كافة تجار مصر ويقصده تجار الجملة لأنه تباع بها السلع أرخص من الأسواق.

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