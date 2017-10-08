وزارة الاسكان: تعرف على الخدمات الإسكانية في سبع مدن جديدة

Advertisements

رئيس جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر المهندس عصام بدوي صرح بأنه سوف يتم إنشاء سوقين تجاريين، ومدرستين، وحدتين صحيتين، حضانتين، وذلك سيتم بمنطقة الخاصة بخدمات مشروع الإسكان الاجتماعي وذلك بمنطقة جنوب الطريق المؤدي إلى وصلة دهشور، بمدينة السادس من أكتوبر، كما أنه سيتم عمل تنفيذ سويقة خاصة بالباعة الجائلين والذي سيكون بمنطقة الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى وجود أعمال تطويرية للصرف الصحي بالحي السابع، وايضا محطة الرفع الرئيسية المتواجدة بالمدينة، وأوضح أنه قد تم طرح تنفيذ هذه الخدمات في أربع مناقصات عامة للاختيار بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي المتخصصين في البناء والتشييد.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، أنه سيقان تشييد وحدة صحية بمنطقة الخدمات في الحي السادس 197 عمارة، كما أنه سيتم عمل مركز طبي بالإسكان الاجتماعي وذلك في الحي السابع بالمنطقة d، وأيضا سيتم إنشاء حضانة بالمجاورة الخامسة المتواجدة بالحي الثالث، بالإضافة إلى ساحة رياضية بالحي الخامس في منطقة 205 عمارات، والقيام بتنفيذ أعمال خاصة بصيانة وحراسة المسطحات الخضراء وذلك من مزروعات متواجدة بالحى الأول وبعض جزر الحي الثاني والمنطقة الصناعية المتواجدة غرب المدينة، قد تم طرح تنفيذ هذه الخدمات في خمسة مناقصات عامة للاختيار بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي المتخصصين في البناء والتشييد.

Advertisements

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة السادات المهندس علاء منيع، بأنه سيتم استكمال للقيام بتنفيذ مدرسة تعليم أساسي وذلك بالمنطقة السكنية السابعة بالمدينة، بالإضافة إلى أعمال خاصة بالصيانة والتشغيل والحراسة وذلك لشبكات الإنارة المتواجدة في المنطقتين السكنتين “15- 23” بالإضافة إلى المناطق التي بها مشروع ابني بيتك “16- 18- 19-20” والعمل على توريد وتركيب مصاعد وذلك في عمارات الإسكان المتوسط “دار مصر” المرحلة الثانية بالمنطقة السكنية 17، قد تم طرح تنفيذ هذه الخدمات في ثلاثة مناقصات عامة للاختيار بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي المتخصصين في البناء والتشييد.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس شريف مجدى حسين، أنه سيتم عمل مبني دار المناسبات وذلك في مركز خدمات الإسكان العائلي رقم 2، بالإضافة إلى أعمال خاصة بالحراسة والتشغيل والصيانة لشبكة إنارة الشوارع وذلك في منطقة شرق المدينة “الامتداد” وذلك بإجمالي 5686 عمود إنارة في الشوارع، بجانب عدد 1670 عمود إنارة في الحدائق ، قد تم طرح تنفيذ هذه الخدمات في مناقصتين عامتين للاختيار بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي المتخصصين في البناء والتشييد.

اقرأ أيضا: تعرف علي موعد قرعة مشروع وحدات “سكن مصر” بعد أن تم إغلاق باب الحجز

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة المهندس رضوان عبد الرشيد أنه سيتم تشييد مبنى خاص للقيام برعاية الموهوبين وذلك بمركز خدمات الحي السكني الثاني المتواجد في المدينة، قد تم طرح تنفيذ هذه الخدمات في مناقصة عامة للاختيار بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي المتخصصين في البناء والتشييد.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة المهندس محمود رزق النجدي، سيتم تنفيذ طرق مرحلة ثانية وذلك للمنطقة الخاصة بالتوسعات الجنوبية والغربية المتواجدة في المدينة، كما أنه تم طرح عملية خاصة بالصيانة والتشغيل وحراسة شبكات الإنارة في عدد من المناطق، بجانب أنه سيتم العمل على مشروع للانتهاء من أعمال زراعة وتشجير وري المناطق الخاصة بابني بيتك، كما أنه سيتم العمل على حراسة وصيانة المسطحات الخضراء، قد تم طرح تنفيذ هذه الخدمات في ست مناقصات عامة للاختيار بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي المتخصصين في البناء والتشييد.

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور المهندس أحمد عمران، أنه تم العمل على طرح أعمل تختص بحراسة وتشغيل وصيانة شبكة إنارة إسكان الشباب والمستقبل، بجانب الصيانة للمسطحات الخضراء في عدد من المناطق قد تم طرح تنفيذ هذه الخدمات في مناقصتين عامتين للاختيار بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي المتخصصين في البناء والتشييد.

اقرأ أيضا: وزارة الإسكان: نهاية الشهر الجاري موعد طرح الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة