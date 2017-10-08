سعر الذهب الآن في مصر.. سعر الذهب اليوم الاحد داخل محلات الصاغة

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حالة من الإستقرار شهدتها سوق الذهب اليوم الأحد فى مصر، حيث استقر سعر الذهب في مصر فى إطار تعاملاته السوقية المقررة من بيع وشراء، كما خرجت بعض التصريحات من قبل المهتمين بسوق الصاغة وأصحاب محلات الصاغة بالإضافة إلى الخبراء المؤكدة أنه لم يطرأ تغيرات علي سعر الذهب الآن داخل الأسواق المصرية مقارنة بما ورد فى تعاملات المعدن الأصفر التي ختم بها تعاملاته يوم أمس.

سجل المعدن الأصفر في مستهل التعاملات اليومية استقرار جديد حيث استقرت أسعار الذهب بوجه عام داخل الأسواق نتيجة استقرار سعر الذهب اليوم العالمية بوجه عام، وقد أكد خبراء المال والاقتصاد على أن سعر الذهب الآن لم يتغير نتيجة عدم تغير سعر الأونصة العالمية والذي ما زالت تشهد ثبات كبير في تعاملات الصباح حتى الآن.

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استقرت أسعار الذهب اليوم والتي تحمل عيار 24 بالأسواق حيث قد سجلت اليوم نحو 721.86 جنيه والذي يعادل نحو $41.02 دولار، أما عن سعر الذهب اليوم عيار 22 قد سجلت اليوم نحو 661.71 جنيه والذي يعادل نحو $37.60 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 قد سجلت اليوم نحو 631.65 جنيه والذي يعادل نحو $35.89 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 18 قد سجلت اليوم نحو 541.41 جنيه والذي يعادل نحو $30.76 دولار.

جدير بالذكر أن سعر الذهب فى مصر عيار 14 قد سجل اليوم نحو 421.09 جنيه والذي يعادل نحو $23.93 دولار أمريكي، أما عن سعر الذهب الآن والذي يحمل عيار 12 قد سجل اليوم نحو 360.93 جنيه والذي يعادل نحو $20.51 دولار فى ظل الاستقرار فى تعاملات سوق الذهب ومحلات الصاغة فى مصر.

من جهة أخرى ورد أن سعر الذهب عيار 9 قد وصلت بالأسواق إلى 270.70 جنيه والذي يعادل نحو $15.38 دولار أمريكي، أما عن اسعار أوقية الذهب قد بلغت نحو 22,450 جنيه والذي يعادل نحو $1,276 دولار، أما عن اسعار جنيه الذهب داخل السوق قد سجلت حوالي 5,053 جنيه والذي يعادل نحو $287.14 دولار أمريكي، وبالنسبة إلى أسعار كيلو الذهب 721,864 قد وصلت إلى جنيه والذي يعادل نحو $41,019 دولار.

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