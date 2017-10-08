تعرف على أهم الخدمات التي تقدمها ماكينات الصراف الآلي من البنك التجاري الدولي

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يعتبر البنك التجارى الدولى- مصر واحد من أهم وأوسع المصارف المالية انتشارا وتقدما فى استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث يستطيع العميل الاستفادة بالخدمات البنكية بمنتهى اليسر والبساطة، خلال أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك البنك التجارى الدولى، الموجودة فى كل الفروع وموجودة ايضا فى كل مناطق التسوق والخدمات الرئيسية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

حيث يستطيع العميل الاستفادة بالخدمات التالية التى يقدمها البنك التجارى الدولى – مصر، عن طريق شبكة الصراف الآلي، إجراء عمليات الإيداع النقدي، وايضا يمكن من خلال ماكينات الصراف الآلي سداد القرض، السحب النقدي، والقيام بعمليات تسوية بطاقات الائتمان، عمليات دفع الفواتير، كما يمكن إعادة شحن الهواتف المحمولة، تغيير العملات الأجنبية، التحويل بين الحسابات الخاصة بك، كل هذه الخدمات التي يقدمها البنك التجارى الدولى- مصر بخلاف الكثير من الخدمات الأخرى، شبكة الصراف الآلي تتعامل مع جميع أنواع البطاقات الدولية والمحلية.

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نصائح استخدام ماكينات الصرف الآلي من البنك التجاري الدولي:

عزيزى العميل ان التعامل مع ماكينات الصرف الآلي من البنك التجاري الدولي، هو امر غاية فى السهولة، وسوف نقدم لك أهم النصائح والإرشادات التى يجب اتباعها عند استخدام ماكينات الصرف الآلي من البنك التجاري الدولي، فإن كل ما عليك عزيزى العميل فعله هو القيام إدخال البطاقة المدنية أو بطاقة الائتمان الخاصة بك خلال ماكينة الصراف الالي الاقرب اليك، ثم بعد ذلك القيام بإدخال الرقم السرى الخاص بك حتى تستطيع إجراء عمليات السحب النقدي و عمليات تسديد الفواتير التى يرغب العميل فى دفعها.

من خلال ماكينات الصرف الآلي من البنك التجاري الدولي، يستطيع العميل القيام بإجراء الإيداع بحسابه، كما يستطيع العميل سداد بطاقة الائتمان ، كما يمكن للعميل سداد قسط القرض دون اللجوء إلى استعمال البطاقة الدائنة أو المدينة أو استخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة، كما تقدم ماكينات الصرف الآلي من البنك التجاري الدولي، عقب الانتهاء من الإجراءات والمعاملات إيصالا، ويكون مدون خلال الايصال كافة التفاصيل الخاصة بالمعاملات التي قام العميل بإجرائها من خلال ماكينات الصرف الآلي.