تعرف على تفاصيل استثمار الأموال في البنوك بعائد ثابت

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بعد أن قام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة التي توضع على الايداع والاقراض، عن نسبة 18.75% و 19.75% في الوقت الأخير، قد ضمن بعض من المواطنين أن يقوموا باستثمار أموالهم بطريقة أمنة تماما، في البنوك المحلية، وذا لتفادي ما يمكن تواجده من مخاطر في استثمار المشروعات المختلفة، وفي ذلك الإطار، فقد قامت مجموعة من البنوك بطرح شهادات استثمار ذات عائد مرتفع حيث نسبة الربح تتراوح من 16% إلى 20%، وكان ذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي ثام به البنك المركزي المصري خلال شهر نوفمبر لعام 2016، ومازال يوجد بنكين يقومون بطرح تلك الاستثمارات وهما البنك الأهلي، وبنك مصر وذلك للعمل على دعم لتوجيه الدولة والبنك المركزي في القيام بخفض حجم التضخم المتواجد في الموازنة العامة، وأيضا للقيام بتحفيز من يقوم بالمضاربة بالدولار في السوق السوداء بالتخلي عن مثل هذه التصرفات حيث تعود بالسلب على الاقتصاد القومي، وذلك نتيجة لأن العائد من تلك الشهادات مرتفع، كما أنه يوجد عدد من شهادات الاستثمار في هذين البنكين.

“البنك الأهلي”

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الشهادات البلاتينية بعائد 20%:

يقوم البنك الأهلي بتقديم تلك الشهادة لعملائه بسعر ألف جنيه، ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد لها كل ثلاثة شهور، ومدة هذه الشهادة 18 شهر، وبعد هذه المدة يمكن للعميل أن يسترد قيمة الشهادة كاملة، ولهذه الشهادة ميزة في ا،ها تجعل العميل يمكنه الاقتراض بنسبة 75% من قيمة الشهادات الموضوعة فى البنك .

الشهادة البلاتينية بعائد 16%:

يقوم البنك الأهلي بتقديم تلك الشهادة لعملائه بسعر ألف جنيه، ومضاعفاتها،ويتم صرف العائد لها كل ثلاثة شهور، ومدة هذه الشهادة ثلاثة سنوات، وبعد هذه المدة يمكن للعميل أن يسترد قيمة الشهادة كاملة.

“بنك مصر”

شهادة طلعت حرب:

يقوم البنك بتقديم هذه الشهادة لعملائه بقيمة ألف جنيه ومضاعفاتها وهذه الشهادة بعائد ثابت، وهي لمدة عام ونصف، ويتم تقديم عرض القرض ويكون بضمان تلك الشهادة، ويسمح البنك بأنه يتم صرف العائد عن طريق بطاقة الخصم الفوري، وهناك إمكانية في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور فترة ثلاثة شهور على شرائها، كما أن الشهادة تتوفر البالغين والقصر.

شهادة القمة:

تعتبر هذه الشهادة من أعلى الشهادات التي يقوم البنك بتقديمها، وقيمة هذه الشهادة هب ألف جنيه ومضاعفاتها ويصل العائد الثابت لها 16% ومدتها ثلاث سنوات، ويسمح البنك بأنه يتم صرف العائد عن طريق بطاقة الخصم الفوري، وهناك إمكانية في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور فترة ستة شهور على شرائها، كما أن الشهادة تتوفر البالغين والقصر.

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