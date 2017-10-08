انخفاض مؤشر الدولار في أبو ظبي الإسلامي استقرار في 9 مصارف أخرى

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وقد ظهر استقرار نسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية التعاملات خلال ايوم الاحد في 9 بنوك تعمل في مصر، وذلك جاء مقارنة مع نهاية التداول في المعاملات خلال يوم الأربعاء الماضي، في حين أن بنك أبوظبي الإسلامي العامل في مصر قام بخفض سعر العملة الأمريكية “الدولار” بنس واحد خلال التعاملات اليوم.

حيث أن بنك أبوظبي الإسلامي قام بخفض سعر الدولار الأمريكي إلى 17.59 جنيه مصري في حالة الشراء و 17.69 جنيه مصري في حالة البيع، وجاء ذلك السعر في مقابل 17.60 جنيه مصري من أجل الشراء و 17.70 جنيه مصري من أجل البيع وكان ذلك في مساء الأربعاء الماضي.

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وجاء ذلك في حين أن سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.58 جنيه مصري في حالة الشراء و 17.68 جنيه مصري في حالة البيع، وكان ذلك نفس سعر تداول الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية خلال مساء الأربعاء الماضي.

والجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكي ظل ثابتا في كل من البنوك التية: البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر وبنك التجارة الدولية وبنك البركة، حيث كان سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 17.60 جنيه مصري، وعند البيع كان سعر الدولار الأمريكي 17.70 جنيه مصري.

ومن ناحية اخرى فأن سعر صرف العملة الأمريكية “الدولار الامريكي” ، في كلا من البنوك التالية: بنك قناة السويس، والبنك العربي الأفريقي و بنك كريدي أجريكول مصر، فقد بلغ سعر الدولار الامريكي عند الشراء 17.61 جنيه مصري، وبلغ سعر الدولار الأمريكي عند الشراء 17.71 جنيه مصري.

وبذلك واصل الدولار الأمريكي استقرارها خلال الأسبوع الأول من الأسبوع المصرفي خلال يوم الأحد 8-10-2017، مستقرا عند سعر إغلاق تداول يوم الخميس الماضي، مسجلا 17.60 جنيه مصري في حالة الشراء، و 17.70 جنيه مصري في حالة البيع،وقد تم ذلك آخر صفقة محلية تم إجراؤها في البنك الآن.

ويذكر أن استقرار العملة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي في الاقتصاد المصري أصبح أمر ينتظره المصريين، حيث حدث الكثير من التراوح بين اسعار العملات في مصر بعد ان تم اخذ قرار تحرير سعر الصرف في السوق “تعويم الجنيه”.

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